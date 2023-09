Kiev (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abordó hoy con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el posible envío por parte de países aliados de más sistemas de defensa antiaérea ante el riesgo de una nueva campaña rusa contra infraestructuras críticas ucranianas.

“Hemos abordado los previsibles ataques rusos contra infraestructuras crítica de Ucrania y la posibilidad de que países miembros nos suministren sistemas de defensa aérea adicionales”, declaró Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Stoltenberg, que hoy visita por sorpresa Kiev.

El jefe del Estado ucraniano afirmó que Stoltenberg “accedió a sumarse a los esfuerzos” de Ucrania “para movilizar a los Estados miembros de la Alianza” para que envíen más sistemas de defensa aérea.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, (d) y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su comparecencia ante la prensa este jueves en Kiev. EFE/EPA/Sergey Dolzhenko

Ucrania está “mas cerca que nunca” de la OTAN

Por su parte, el secretario general de la OTAN ha asegurado que Ucrania está ganando terreno a Rusia en su contraofensiva y que el país se encuentra “más cerca que nunca” de la Alianza Atlántica.



“Hoy sus fuerzas avanzan. Se enfrentan a encarnizados combates, pero poco a poco van ganando terreno. Cada metro que recuperan las fuerzas ucranianas es un metro que pierde Rusia”, afirmó Stoltenberg.

El máximo responsable de la Alianza puso de relieve el “esfuerzo colectivo” de todos los aliados, cuyo apoyo militar a Ucrania asciende ya a 100.000 millones de euros.

Volodymyr ZelenskI, este jueves en Kiev. EFE/EPA/Sergey Dolzhenko

Además confirmó que la OTAN ha puesto en marcha contratos marco por valor de 2.400 millones de euros para impulsar la fabricación de munición, especialmente la de 155 milímetros que se usa en artillería, misiles guiados antitanques y tanques.

“Rusia podría deponer las armas y terminar esta guerra hoy. Ucrania no tiene esa opción. Que se rinda Ucrania no significa paz, sino una ocupación brutal rusa. Una paz a cualquier precio no será paz en absoluto”, recalcó Stoltenberg.

La nueva embajadora europea subraya que sólo una Ucrania “reformada” será parte de la UE

La nueva embajadora de la Unión Europea (UE) en Ucrania, Katarina Mathernova, se estrenó hoy oficialmente en el cargo en una conferencia en Kiev en la que dejó claro que sólo una Ucrania “reformada” será admitida en el grupo de los Veintisiete.



“La UE es una entidad, o una serie de entidades, muy compleja”, dijo Mathernova durante un foro dedicado a los países candidatos organizado por el Centro Nueva Europa de Kiev, que sólo puede admitir a “países reformados”.