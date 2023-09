Washington (EE.UU.) (EFE).- La congresista Linda Sánchez, integrante demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por California, presentó este jueves en el Congreso un proyecto de ley para prohibir que se designen proyectos, edificios, estatuas o tierras públicas con el nombre del expresidente Donald J. Trump.

“Trump es el primer presidente en la historia de nuestra nación acusado de crímenes. El expresidente está acusado en cuatro casos criminales tan solo en este año, y encara cargos por haber pagado a una actriz porno para comprar su silencio”, dijo Sánchez.

Otros crímenes citados por Sánchez en la lista de cargos contra Trump incluyen el ocultamiento de documentos oficiales secretos y el intento de anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

“Este proyecto de ley asegura que no haya gloria para el odio, no en un edificio, una estatua, ni siquiera en el banco de una plaza”, dijo Sánchez.

Trump vería algunos beneficios afectados

Si llega a promulgarse, esta ley excluiría el nombre Donald J. Trump a nivel federal de símbolos, monumentos, estructuras, edificios o tierras públicas.

Asimismo, impediría la conmemoración “de un presidente enjuiciado dos veces por la Cámara de Representantes, o que haya sido condenado por un crimen estatal o federal en relación con sus acciones como funcionario del Gobierno”.

Además de la veda en la nomenclatura federal, la iniciativa de Sánchez restringiría los beneficios conferidos a un expresidente, incluida la pensión, personal, gastos de viaje y sepultura en el Cementerio Nacional de Arlington.

“Aun cuando Trump ya no está en el cargo, debe hacerse responsable de sus acciones. Y los contribuyentes no deberían pagar por algo que honre su gestión. No quiero ver jamás que los estudiantes en el sur de California, o en cualquier otra parte del país, concurran a una escuela nombrada en honor de un presidente traicionero”, acotó.