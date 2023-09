Kiev (EFE).- Las fuerzas de defensa antiaérea de Ucrania derribaron 30 drones rusos lanzados durante la noche y las autoridades consideraron evacuaciones en la región de Vinitsia (oeste), blanco de veinte ataques.

“Por la noche, el enemigo llevó a cabo otro ataque con aviones no tripulados en el territorio de Ucrania. Los drones Shahed-131/136 fueron disparados desde el cabo Chauda (en la península ocupada de) Crimea, principalmente contra las regiones del sur”, indicaron las fuerzas de defensa de sur de Ucrania.

Las fuerzas de defensa antiaérea destruyeron veinte drones en la región de Vinitsia, seis en la de Odesa y cuatro en la de Mikoláyiv, precisa el comunicado.

En la comunidad de Kalinivka, en la región de Vinitsia, se declaró un incendio masivo debido a un impacto en una instalación de infraestructura, por lo que las autoridades locales tomaron rápidamente medidas preparatorias para la evacuación, con el fin de proteger a la población civil de la propagación del fuego.

No obstante, una vez contenido el incendio, no fue necesario llevar a cabo la evacuación, agrega el mensaje.

Según el comunicado, no se reportaron víctimas.