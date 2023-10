El Gobierno espera a 51 líderes en Granada para sentar las bases del futuro de Europa

Madrid (EFE).- Granada acogerá esta semana dos cumbres que reunirán a 51 jefes de Estado y de Gobierno europeos y que el Ejecutivo en funciones espera que permitan una serie de debates que sienten las bases del futuro que se desea para el continente.



Esas dos cumbres, la de la Conferencia Política Europea y la del Consejo Europeo, constituyen, según afirman fuentes diplomáticas, el principal hito que va a acoger España con motivo de su semestre de presidencia del Consejo de la UE.



En la segunda, el 6 de octubre, participarán los líderes de los Veintisiete, y en la primera, el día anterior, se unen a ellos los de los países europeos que no forman parte del club comunitario, un formato que se repite por tercera vez tras dos reuniones anteriores en la República Checa y Moldavia.

Zelenski, sin confirmar por motivos de seguridad

Ucrania participa pues en este foro, aunque por motivos de seguridad no se confirma si su presidente, Volodimir Zelenski, estará presente en la ciudad andaluza.



En el actual momento de cambios y de guerra en Ucrania, el Gobierno considera que las dos citas de Granada van a tener como nexo de unión un debate sobre qué Europa se quiere para el futuro y van a ser fundamentales para dar una respuesta a esa cuestión.



Tres mesas redondas están previstas en la Conferencia Política Europea, sobre digitalización, energía y multilateralismo, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, participará en la última de ellas.



También protagonizará la comparecencia final ante los periodistas junto al primer ministro británico, Rishi Sunak, como anfitrión de la próxima reunión de este foro, y la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ya que su país acogió la última celebrada hasta ahora.

El Palacio de Congresos de Granada afronta esta semana la celebración, los días 5 y 6 de octubre, de la doble cumbre que centrará los actos con motivo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. EFE/Pepe Torres

Kosovo, invitado al evento

Kosovo, territorio al que España junto a otros cuatro socios de la UE no reconoce como país, ha sido invitado, aunque para evitar problemas se repetirá la práctica de cumbres anteriores de que no haya banderas ni nombre de países en las mesas del encuentro y sólo figure el nombre del líder correspondiente.



Además, Sánchez, que recibirá a todos los líderes a su llegada al encuentro, dará la mano al representante de Kosovo ya que desde el Gobierno se subraya que dar la mano no significa reconocer un país, sino que es una cuestión de educación.

Asuntos a tratar en la cumbre europea de Granada

Por su parte, en el Consejo Europeo informal del 6 de octubre los líderes de los Veintisiete abordarán entre otros asuntos la futura ampliación de la UE (que España apoya siempre que los países candidatos cumplan todos los requisitos para ello), la cuestión migratoria y la autonomía estratégica de Europa.



Sánchez no tendrá tampoco rueda de prensa en solitario tras esta cumbre ya que, como presidente de turno, comparecerá junto al presidente del Consejo, Charles Michel, y la de la Comisión, Ursula von der Leyen.



Los reyes estarán presentes en Granada la tarde del jueves para recibir a los líderes asistentes a las cumbres en la Alhambra y ofrecerles una cena oficial.



No está prevista la presencia en ninguno de esos actos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya que en este tipo de foros, según explica el Gobierno, no hay presencia de las autoridades autonómicas o locales.