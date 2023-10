Miami (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló este sábado que su Administración trabaja junto a la ONU y con los gobiernos de Israel, Egipto y Jordania para “crear las condiciones necesarias para reanudar el flujo de asistencia” en la Franja de Gaza.

EE.UU. quiere “impulsar el apoyo de cara a aliviar las consecuencias humanitarias del ataque de Hamás, crear las condiciones necesarias para reanudar el flujo de asistencia y abogar por el respeto de la ley de la guerra”, escribió en la red social X (antes Twitter) el mandatario.

El mensaje de Biden va en línea con lo que en los últimos días ha reclamado el secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha pedido a Israel que permita al menos la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, que lleva totalmente bloqueada desde que comenzó el conflicto con el grupo islamista Hamás, tras un ataque sorpresa que dejó más de 1.200 israelíes muertos.

Según las autoridades palestinas, al menos 2.200 personas han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de los bombardeos israelíes desde entonces.

Ayuda humanitaria urgente

Guterres dijo el viernes que la situación en la Franja de Gaza “ha alcanzado un nuevo mínimo peligroso” después de que las autoridades israelíes dieran un ultimátum a la población del territorio para abandonar el norte “por su seguridad y protección”.

“Trasladar a más de un millón de personas a través de una zona de guerra densamente poblada hacia un lugar sin comida, agua ni alojamientos, cuando todo el territorio se encuentra bajo asedio, es extremadamente peligroso, y en algunos casos simplemente no es posible”, dijo Guterres a la prensa poco antes del comienzo de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hasta antes de vencer el ultimátum a las 16:00 hora local de este sábado (13:00 GMT), continuaba la caótica evacuación, en coche y a pie, de una población de un millón de habitantes, sin que en ningún momento hayan cesado los bombardeos.

Pedientes de la evacuación de Gaza

Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Egipto para permitir la salida de ciudadanos estadounidenses de la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, según medios estadounidenses, que citan a fuentes del Departamento de Estado.

Sin embargo, diarios como The New York Times o The Washington Post aclaran que, de momento, el paso sigue cerrado, horas después de que comenzara la negociación entre ambos países para permitir la salida de civiles.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a EFE que han informado a los ciudadanos estadounidenses en la zona de que, si lo ven seguro, deberían acercarse cuanto antes al paso fronterizo, ya que puede que haya muy poco tiempo para cruzar, si finalmente, se abre ante la inminencia de una operación terrestre israelí en Gaza para intentar desarticular al movimiento islamista Hamás, responsable de los ataques del pasado día 7 contra Israel, que causaron la muerte de más 1.200 ciudadanos israelíes, la mayoría de ellos civiles.

Vista del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, en una fotografía de archivo. EFE/Mohammed Saber

“Seguiremos en contacto con los ciudadanos estadounidenses para determinar qué tipo de asistencia podemos darles. Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia deberían rellenar el formulario de crisis en línea en travel.state.gov”, añadió el portavoz.

Las autoridades egipcias rechazaron hoy permitir la entrada a su país de los extranjeros residentes en la Franja de Gaza a través del paso de Rafah si no se permite también la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, totalmente bloqueado por Israel.

Este sábado, el Departamento de Estado estadounidense informó de que ha autorizado la salida del personal no esencial de su embajada en Jerusalén y de su oficina en Tel Aviv debido al riesgo de ataques.