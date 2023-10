El Cairo, (EFE).- Casi todos los países de Oriente Medio registraron este miércoles manifestaciones y protestas en repulsa por el bombardeo del hospital Al Ahli Al Meamedany, en Gaza, una masacre que atribuyen a Israel, en defensa de Palestina y para rechazar el doble rasero de occidente a la hora de juzgar lo que constituyen crímenes de guerra.

Las marchas, multitudinarias en algunos casos como en Yemen, Baréin o Jordania, extendidas en diversas ciudades y con diversos horarios en algunos o espontáneas en otros y con un marcado carácter de apoyo al gobierno como en Egipto, reflejaron todas la misma crítica tanto hacia las acciones “criminales” de Israel como al amparo absoluto que tanto Europa como los EE.UU. dan a las acciones del Estado de Israel.

La mayoría de las mismas se desarrollaron sin incidentes de gravedad, y apenas se reportaron incidentes en el Líbano cuando una marcha intentó romper la seguridad, sin conseguirlo, en el entorno de la embajada de los EE.UU. a las afueras de Beirut.

Jordania verá una “declaración de guerra” si se intenta expulsar a los palestinos de Cisjordania

El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, afirmó que su país considerará como “una declaración de guerra” cualquier intento por parte de Israel para “expulsar a los palestinos de Cisjordania”.

“Para nosotros en Jordania, cualquier intento de expulsar a los palestinos de Cisjordania, lo veremos como una declaración de guerra”, dijo hoy el jefe de la diplomacia jordana en una sesión ante el Consejo de Diputados del reino árabe.

Cisjordania es el territorio palestino más próximo a Jordania, situado en la orilla occidental del río Jordán y bajo control de la Autoridad Nacional Palestina. La Franja de Gaza, también palestina, se encuentra a orillas del Mediterráneo y está controlada por el grupo islámico Hamás.

Irán responsabiliza a Estados Unidos de los “crímenes” israelíes en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, responsabilizó a Estados Unidos de los “crímenes” cometidos por Israel en Gaza y llamó a la creación de un tribunal internacional para juzgar estos delitos.

En un discurso pronunciado durante la reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que tiene lugar en la ciudad saudí de Yeda, Abdolahian aseguró que EE.UU está tratando de revivir a Israel tras el ataque que sufrió el 7 de octubre que causó 1.400 muertos.

“Los Estados Unidos de América están tratando de revivir la entidad sionista hoy a través de la guerra contra los civiles”, dijo el ministro.

“La ocupación (en referencia a Israel), con el apoyo estadounidense y occidental, comete crímenes de guerra, limpieza étnica y genocidio”, aseguró.

El jefe de la diplomacia iraní pidió una reunión urgente del Consejo de Derechos Humanos para apoyar la causa palestina y examinar las masacres que se están cometiendo en Gaza.

Y llamó a los países islámicos a la imposición de un boicot a Israel, con la expulsión de sus diplomáticos y un embargo de la venta de petróleo por la guerra en Palestina, como ya hizo poco antes de la reunión.

Yihad Islámica niega el lanzamiento de cohetes sobre el hospital de Gaza y culpa a Israel

El grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) ha negado su responsabilidad en la explosión registrada este martes en el Hospital Al Ahli de Gaza, ha rechazado la versión israelí de que fue el lanzamiento fallido de uno de sus cohetes lo que causó cientos de muertos y ha acusado a Israel de cometer “la brutal masacre”.

El movimiento islamista -segunda fuerza con más potencial militar en Gaza tras el grupo Hamás- aseguró que Israel “inventa mentiras” y “está tratando de evadir su responsabilidad por la brutal masacre que cometió al bombardear” el recinto del centro médico, en la ciudad de Gaza, donde se refugiaban unos 2.000 civiles.

“Afirmamos que las acusaciones promovidas por el enemigo (Israel) son falsas e infundadas, y que YIP, como el resto de las fuerzas de la resistencia en Gaza, no utiliza lugares de culto o instalaciones públicas, especialmente hospitales, como puestos militares para almacenar armas o lanzar misiles”, ha precisado el grupo en un comunicado.

YIP añade que “la presencia de reporteros, testigos presenciales y vídeos filmados en el momento del bombardeo”, así como “el peso de la cabeza explosiva, el ángulo de la caída de la bomba y la magnitud de la destrucción” son pruebas “documentadas que confirman” que “fue un bombardeo aéreo desde un avión de combate”.

Vehículos destruidos en el hospital Al Ahli de Gaza tras un ataque aéreo el martes, 17 de octubre. EFE/EPA/Mohammed Saber

Israel desmiente que el hospital esté destruido o afectado

El martes por la tarde, una gran explosión se registró en el complejo del Hospital Al Ahli, lo que causó cientos de muertos entre hombres, mujeres, ancianos y niños, en lo que las autoridades sanitarias de Gaza -controlada por Hamás- dijeron que fue un bombardeo israelí.



Inicialmente aseguraron que el incidente causó unos 200 muertos y después subieron la cifra a 500 fallecidos, aunque ahora el número no está claro.

Israel ha negado hoy que la masacre haya tenido lugar y ha asegurado que el edificio no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente se registró una explosión de menor envergadura en el aparcamiento causada por un cohete fallido del grupo gazatí Yihad Islámica.



Un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que ha afirmado que “la explosión en el hospital Al Ahli se debe a un cohete de Yihad Islámica, cuyo lanzamiento falló. Están inflando las cifras de víctimas. No hubo un impacto directo en el hospital”.

Según el responsable militar israelí, a las 18.59 (local, 15.59 GMT) se observó el lanzamiento de unos 10 cohetes de Yihad Islámica desde un cementerio cercano al hospital y uno de ellos perdió trayectoria y se precipitó sobre el lugar.



Hagari mostró en la rueda de prensa fotos aéreas del estacionamiento tomadas por un dron israelí tras difundirse la noticia del bombardeo.

Las imágenes muestran un espacio de unos 20 por 40 metros al lado del hospital, con una veintena de coches aparcados, varios de ellos calcinados, pero solo dos o tres seriamente destruidos.

El portavoz agregó que el Ejército ha interceptado además conversaciones entre milicianos de Gaza que se informan mutuamente del impacto, asegurando que se trataba de un cohete de Yihad Islámica y que la metralla encontrada en el lugar no corresponde a modelos de misiles israelíes.

Sanitarios trasladan a un herido en el ataque al hospital de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Los muertos en Gaza suben a 3.200, según Hamás

El número total de muertos por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre pasado, se sitúa en los 3.200, según cifras difundidas este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí, organismo controlado por la organización islamista Hamás.



Estas cifras suponen un incremento de 200 víctimas respecto a las difundidas en la tarde de ayer, antes del bombardeo del hospital.



El incremento de dos centenares de muertos en 24 horas corresponde a lo habitual en los últimos días y parece desmentir el dato comunicado anoche por una portavoz del Ministerio de Sanidad palestino a EFE, de que el bombardeo del centro sanitario causó 500 muertos.

Condena internacional

Familiares lloran a una de las víctimas del ataque a un hospital en Gaza el martes, 17 de octubre. EFE/EPA/Mohammed Saber

Las informaciones sobre el ataque contra el hospital Al Ahli Arab cuya autoría no asumen ni Israel ni Yihad Islámica, han desatado numerosas reacciones en el mundo y suman un nuevo ingrediente al conflicto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que el bombardeo del sanatorio en Gaza es una “catástrofe” y una señal de que “hay que acabar el conflicto cuanto antes”.

“Es un acto terrible, una catástrofe. Hay centenares de muertos y heridos. Confío en que será una señal de que hay que acabar el conflicto cuanto antes”, dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín.

Según Putin, partidario de la creación de un Estado palestino, “hay que llevar el asunto a la posibilidad de iniciar algunos contactos o negociaciones”.

También el secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado el ataque y ha pedido un alto el fuego humanitario de inmediato “para aliviar el sufrimiento humano que estamos presenciando”.

“Estoy horrorizado. Muchas vidas y el destino de la región penden de un hilo”, ha asegurado Guterres este miércoles durante su intervención en el foro internacional que se celebra en Pekín.

Diferentes voces, desde el Consejo Europeo hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos sin Fronteras (MSF) y diferentes Gobiernos de Oriente Medio, norte de África y América han elevado su voz para condenar el ataque, del que aun quedan dudas por resolver.

Por parte de UE, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha recordado que “un ataque contra civiles no está en línea con el derecho internacional”.

Exterior de hospital Al Ahli hospital de Gaza en el que este pasado martes se registró una explosión. EFE/EPA/Mohammed Saber

“Masacre deliberada” para el mundo árabe

Nada más conocerse la noticia del ataque el mundo árabe responsabilizaba de forma unánime al Estado israelí.

Egipto, Arabia Saudí, y Jordania condenaron de forma contundente el ataque acusando a Israel de “bombardear deliberadamente” y cometer una “masacre atroz”.

Por su parte, el rey jordano, Abdalá II, apuntó que el bombardeo al hospital es un “atroz crimen de guerra que no se puede tolerar”.

Catar y Omán fueron más allá y tildaron el hecho como “masacre atroz” que “presagia consecuencias nefastas para la estabilidad de la región” y de “genocidio y crimen de guerra”, respectivamente.

Uno de los mensajes más duro provino del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, quien se preguntó: “¿Qué mente infernal ataca un hospital que acoge gente desarmada deliberadamente?”.

Irán ha declarado este miércoles como día de luto por “la masacre y el crimen de guerra contra la humanidad” y ha hecho un llamamiento a los países islámicos a la imposición de un boicot a Israel, con la expulsión de sus diplomáticos y un embargo de la venta de petróleo por la guerra en Palestina.



También los gobiernos de Siria, Líbano e Irak han decretado tres días de luto nacional por lo ocurrido y han emplazado a la comunidad internacional a “detener la máquina de muerte israelí, que apunta a civiles”.

“Atacar un hospital con mujeres, niños y civiles inocentes es el último ejemplo de los ataques de Israel carentes de los valores humanos más básicos”, expresó a su vez el presidente de Turquía, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan.

Una mujer llora la muerte de un familiar en el ataque al hospital Al Shifa de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Manifestaciones y ataques a embajadas de EEUU e Israel

Mientras, el grupo chií libanés Hizbulá pidió que este miércoles sea un día “de ira sin precedentes” contra Israel y llamó a la población a que salga a las calles al considerar que “las denuncias ya no son suficientes”.

Y el propio líder político del movimiento islamista Hamás, Ismail Haniye, afirmó que la masacre de al menos 500 palestinos en un hospital de Gaza supondrá “un punto de inflexión” en la operación “Tormenta de Al Aqsa” contra Israel e instó a los árabes y musulmanes a unirse a las protestas.

“La resistencia continúa y no se detendrá hasta que el ocupante abandone nuestra tierra y nuestros lugares sagrados”, advirtió.

Instituciones, comercios, escuelas y empresas de Cisjordania ocupada y Jerusalén Este cerraron hoy por una huelga general contra los bombardeos israelíes sobre Gaza, mientras miles de palestinos han salido a la calle a protestar.

Esta madrugada ya se han registrado varias protestas y ataques contra sedes diplomáticas de Israel y Estados Unidos en diferentes partes del mundo.

Una de las manifestaciones más importantes ha tenido lugar en Estambul (Turquía), donde una multitud que portaba banderas y pancartas propalestinas se congregó frente al consulado israelí y llegó a entrar en las instalaciones tras vulnerar una barricada policial.

Más de 60 personas, entre ellas 43 agentes de la policía, resultaron heridas y cinco fueron detenidas en las protestas llevadas a cabo en el país.

Manifestación frente al consulado de Israel en Estambul tras el ataque a un hospital de Gaza. EFE/EPA/Tolga Bozoglu

Biden cancela su visita a Jordania

Por cuenta de este ataque, Jordania decidió cancelar la cumbre cuatripartita que estaba prevista para este miércoles en Amán, con la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

También anuló su participación en el frustrado encuentro el presidente palestino, Mahmud Abás, que ayer mismo regresó a Cisjordania para “una reunión urgente con el liderazgo palestino”, según informó la agencia oficial palestina Wafa.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificaba el bombardeo de “inaceptable” y contrario a las leyes internacionales, sin hacer un señalamiento directo sobre Israel.

Más contundente fue el presidente francés, Emmanuel Macron. “Nada puede justificar el bombardeo de un hospital. Nada puede justificar que ataque a civiles”, afirmó el mandatario, quien pidió que se aclare quién fue el responsable.

En Latinoamérica, el Gobierno de Venezuela condenó la “masacre ejecutada por el Estado de Israel” e hizo un llamamiento a la comunidad internacional a que se “pronuncie enérgicamente contra el genocidio del que es objeto la población de Gaza, y exija el cese inmediato de la agresión israelí”.

También se pronunció Cuba, que responsabilizó a Israel por “el criminal bombardeo” y cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, demandó un cese al fuego “inmediato” así como “poner fin a estas violaciones flagrantes del Derecho Internacional humanitario”.