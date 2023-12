Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy en declaraciones a la televisión pública que su país no tiene “ningún interés” ni geopolítico, ni económico, ni militar en combatir con los países de la OTAN.

“Toda la OTAN no puede no entender que Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar en combatir con los países de la OTAN”, dijo en declaraciones a un programa.

Putin subrayó que eso incluye a Estados Unidos, al que llamó “único dueño de la OTAN”, ya que a su juicio, dicho bloque militar es “su patio trasero”.

“No tenemos con ellos ningún contencioso territorial ni albergamos el deseo de estropear las relaciones con ellos”, según sus afirmaciones, que fueron colgadas en Telegram por Pável Zarubin, presentador del programa.

Putin rechaza las acusaciones de Biden

El mandatario ruso tachó de “soberana tontería” las acusaciones del presidente de EEUU, Joe Biden, de que Rusia se dispondría a atacar a la Alianza Atlántica.

Imagen de archivo del encuentro de los presidentes de EE.UU., Joe Biden (i), y de Rusia, Vladimir Putin, el 16 de junio de 2021, en Ginebra (Suiza). EFE/Denis Balibouse/Pool

“Yo creo que el presidente Biden también lo entiende que es sólo una figura retórica para justificar su errática política hacia Rusia”, señaló.

Según Putin, el Kremlin está interesado “en desarrollar las relaciones” con esos países, que apoyan desde un principio a Ucrania en su guerra con Rusia.

No obstante, el presidente ruso, Vladímir Putin, si advirtió a Finlandia que, si hasta ahora no había ningún problema en las relaciones entre ambos países, “ahora los habrá” por entrar en la OTAN.

Mirando al pasado, el numero uno del Kremlin acusó a Occidente de buscar la desintegración de la Federación Rusa tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, ya que nadie necesita un país tan grande, con tantos recursos naturales.

De esa forma, Rusia “no tendrá ni peso ni voz y no podrá defender sus intereses nacionales como lo hace el Estado ruso unido”, aseveró.

“Tendrán que encontrar puntos de encuentro con nosotros, ya que tendrán que tenernos en cuenta”, insistió el líder ruso, quien asegura que el mundo está cambiando y que Occidente está dejando de ser el único poder hegemónico.

Paso fronterizo de Raja-Jooseppi entre Finlandia y Rusia. EFE/EPA/Tomi Hanninen

Pecar de “ingenuidad”

También admitió haber pecado de “ingenuidad” en los primeros años de mandato al frente del Kremlin, al pensar que los antiguos enemigos de la URSS entenderían que Rusia es otro país, que el “antagonismo ideológico” había terminado y que había que renunciar a la política de “confrontación”.

Putin, que lleva en el poder desde el año 2000 y recibirá este domingo el apoyo del partido del Kremlin a su candidatura a la reelección en los comicios presidenciales de 2024, aseguró esta semana en su primera gran rueda de prensa de la guerra que no habrá paz en Ucrania hasta que Rusia logre los objetivos que se marcó en febrero de 2022