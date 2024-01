Roma (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo hoy que aún no ha decidido si se presentará como candidata a las elecciones europeas del próximo junio, pero anticipó que “nunca estaría dispuesta” a pactar con la izquierda para crear “una mayoría estable en el Parlamento (europeo)”.

“Todavía no he decidido si me postularé para las europeas, tengo que averiguar si mi candidatura le quitaría tiempo a mi trabajo como presidente del consejo (de ministros)”, dijo la líder de los ultraderechistas Hermanos de Italia (HdI) durante la rueda de prensa de Fin de Año que finalmente ofreció este jueves, después de dos aplazamientos por motivos de salud.

Meloni consideró que “es una decisión que hay que tomar junto con los demás líderes de la mayoría”, en alusión a sus vicepresidentes Matteo Salvini, líder de la soberanista Liga, y Antonio Tajani, de la conservadora Forza Italia (FI).

Algo “útil e interesante”

“Es una decisión que todavía no he tomado. Nada me importa más que saber que tengo el apoyo, así que siempre que he podido, lo he hecho. Incluso ahora que soy presidente del Gobierno, me vendría bien medirme, con mayor razón”, explicó, al calificarlo como algo “útil e interesante”.

Meloni asegura que aún no ha decidido si se presentará a las elecciones europeas. EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

De hecho, añadió, “creo que mi posible candidatura podría llevar a otros líderes a tomar la misma decisión, lo que podría convertirse en una prueba de alto nivel”.

Además, Meloni mostró su oposición a apoyar una mayoría en la Unión Europea (UE) que incluya a la izquierda.

“Trabajo para construir una mayoría alternativa” en Bruselas “que, por cierto, en los últimos meses ha demostrado su existencia en algunos expedientes, desde la transición verde a la inmigración. Si esto no fuera posible en las elecciones europeas, yo nunca estaría dispuesta a hacer una alianza parlamentaria con la izquierda”, dijo.

“No lo hice en Italia y no lo haré en Europa”, añadió.

Pero matizó que eso es “diferente” al apoyo en la formación de “una nueva Comisión” porque ésta se crea “cuando se hace un acuerdo y “cada uno nombra a un comisario y luego los partidos de gobierno” tienden a votar a favor del acuerdo, explicó.

Y recordó que eso sucedió incluso en el caso de la actual presidenta, Ursula von der Leyen, pues la Comisión también fue votada por partidos como el Pis polaco, que luego “nunca formaron parte de su mayoría”.