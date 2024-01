Indira Guerrero |

Nueva Delhi (EFE).- Unas fotos del primer ministro indio, Narendra Modi, en una playa, cual modelo de una campaña de promoción del archipiélago de Lakshadweep, han desencadenado una crisis diplomática con la vecina Maldivas y una ola de fervor nacionalista entre millonarios y celebridades.

Modi visitó la semana pasada la región y se dejó fotografiar haciendo esnórquel, con chaleco salvavidas naranja fluorescente incluido, y dando un bucólico paseo por una de las playas de este paradisíaco archipiélago.

Lo que incendió las redes sociales e informativos de la India, sin embargo, fue la reacción de varios políticos de las vecinas Maldivas que recurrieron a las redes sociales para calificar de “payaso” o “marioneta de Israel” a este líder nacionalista hindú de 73 años.

Pero… ¿dónde está Lakshadweep?

Lakshadweep y Maldivas, dos paraísos… turísticos

Lakshadweep, de 35 islas, y Maldivas, de unas 1.000, están ubicadas casi frente a frente en el Océano Índico. Ambas tienen similares aguas prístinas y paisajes idílicos.

Ahora bien, mientras el primero es un territorio casi virgen y solitario, el segundo es conocido por sus esplendidos resorts y complejos de desarrollo turístico.

Porque el turismo es la principal fuente de ingresos de Maldivas gracias a una contribución de casi el 30 % de su producto interior bruto (PIB). Genera, además, más del 60 % de su flujo de divisas, según datos oficiales.

Vista general de Male, la capital de las Islas Maldivas, en una imagen de 2008. EFE/Paul Hilton

Al mismo tiempo, la India es la nación que envía el mayor número de visitantes y sus personalidades son promotores estelares del turismo de lujo que promete suites flotando sobre el mar y piscinas infinitas, por lo que un boicot es una amenaza de crisis para la economía del archipiélago.

El Gobierno de Maldivas quiere librarse de la influencia india

Las burlas maldivas a las fotos de Modi fueron vistas desde Nueva Delhi como un ataque a la dignidad de la nación. En Maldivas no.

Porque este cruce se produce en un contexto de cambio tras la victoria el pasado septiembre de Mohamed Muizzu, nuevo presidente tras abanderar una campaña encaminada a librarse de la influencia india en el archipiélago.

Muizzu no ha cesado en ello. Se encuentra estos días de visita oficial en China, y allí, en plena tormenta diplomática, felicitó a Pekín por ser “uno de los aliados más cercanos” de Maldivas.

Por otro lado, tres viceministros maldivos han sido destituidos, según medios de este archipiélago de mayoría musulmana, mientras el Gobierno de Maldivas se disculpaba de forma indirecta por los ataques a Modi.

El incidente provocó también que ambos países vecinos convocasen ayer a los embajadores respectivos en Malé y en Nueva Delhi, mientras Maldivas intenta frenar el boicot contra su industria turística que depende en gran medida de los turistas indios.

Fiebre nacionalista en la India

Más allá del plano diplomático, la disputa ha provocado un gran fervor nacionalista en la India por Lakshadweep.

“¿Por qué tenemos que tolerar ese odio no provocado? He visitado las Maldivas muchas veces y siempre las he elogiado, pero primero la dignidad. Decidamos #ExploreIndianIslands (explorar islas indias) y apoyemos nuestro propio turismo”, publicó en la red social X el actor indio Akshay Kumar, con más de 46 millones de seguidores.

Una de las mayores gestoras en línea de viaje de la India ha decidido que “no aceptará ninguna reserva para Maldivas”, informó ayer el cofundador de la plataforma EaseMyTrip, Prashant Pitti, en una declaración en vídeo.

La también poderosa plataforma de viajes india Make my Trip informó de “un aumento del 3.400 % en las búsquedas de Lakshadweep en la plataforma” desde la visita de Modi.

Imagen de una marquesina de autobús en Nueva Delhi, el pasado septiembre. EFE/Mikaela Viqueira

“Este interés en las playas de la India nos ha inspirado a lanzar una campaña ‘Playas de la India’ en la plataforma, con ofertas y descuentos para alentar a los viajeros indios a explorar las impresionantes playas del país”, publicó en un mensaje con fotos de la pista de aterrizaje de Lakshadweep.

La Cámara de Comercio India emitió también un comunicado pidiendo a las asociaciones que redirijan los recursos que se usan para promover Maldivas y en lugar de ello “desvíen sus solicitudes hacia Lakshadweep, y Adaman y Nicobar, que son de muchas maneras mucho mejor que Maldivas”.

Incluso la embajada de Israel en Nueva Delhi pareció tomar partido en la guerra de los archipiélagos, cuando llamó ayer a “explorar las islas indias”, donde el gobierno israelí planea participar en un proyecto de desarrollo.