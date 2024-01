Moscú (EFE).- Rusia considera que no existen las condiciones para dialogar con Estados Unidos sobre estabilidad estratégica y control de armamento debido a la actitud hostil de Occidente, declaró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa sobre los resultados de la diplomacia rusa en 2023.

“En las condiciones de la guerra híbrida llevada a cabo por Washington contra Rusia no vemos ningún fundamento, no solo para tomar medidas conjuntas adicionales en la esfera del control de armas y reducción de riesgos estratégicos, sino en general para cualquier tipo de diálogo sobre estabilidad estratégica”, afirmó.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov (d), y la portavoz del ministerio, Maria Zakharova. EFE/EPA/Maxim Shipenkov

Moscú no rechaza la posibilidad de negociaciones

Lavrov matizó que Moscú no rechaza la posibilidad de negociaciones ni “la posibilidad de una solución político-diplomática” respecto al tema de estabilidad estratégica, pero condicioná esta posibilidad “a la renuncia previa y total de Occidente a su rumbo malévolo dirigido a socavar la seguridad de Rusia y nuestros intereses”.

Recordó que Washington consecuentemente congeló el diálogo estratégico con Moscú con el fin de asegurar su libertad de acción, y puso como ejemplo el tratado INF sobre misiles de corto y medio alcance.

“Consideramos inaceptables las ideas estadounidenses (sobre estabilidad estratégica). Ellos no ocultan sus propósitos (…) de no incluir en el debate las fuerzas no nucleares”, dijo, al señalar que el objetivo radica en garantizar la ventaja de Occidente en materia de armamento convencional.

Congelación del START III

Rusia congeló en febrero de 2023 el cumplimiento del último tratado de desarme nuclear con Estados Unidos, el Nuevo START o START III, que expira en 2026, y amenazó con reanudar los ensayos nucleares si Washington también lo hace.

Anteriormente Moscú prohibió las inspecciones estadounidenses in situ de su arsenal nuclear, al alegar dificultades para hacer lo propio en EEUU debido a las sanciones occidentales.

El Nuevo START, que incluye específicamente un sistema de inspección de los arsenales, debía reducir en un 30 % el número de ojivas nucleares, hasta 1.550 por país.