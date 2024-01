Eduard Ribas i Admetlla |

Washington (EFE).- Al grito de “¡Joe genocida!”, un grupo de activistas propalestinos interrumpieron el martes el primer gran discurso de la campaña de primarias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Es una muestra de que el mandatario afronta este año un arduo camino hacia su reelección entorpecido por dos incómodos conflictos internacionales: una guerra en Gaza que amenaza con extenderse y una contienda en Ucrania que permanece estancada.

Biden llegó a la Casa Blanca hace tres años con la promesa de recuperar el liderazgo estadounidense en el mundo tras cuatro años de caos y aislacionismo de su antecesor, Donald Trump.

Hoy, Trump avanza en las primarias para la candidatura presidencial del Partido Republicano, mientras el líder demócrata intenta hacer equilibrios para que el tablero internacional y sus aspiraciones electorales no salten por los aires.

Sin solución en Gaza

Casi cuatro meses después de la masacre de Hamás en Israel, la ofensiva israelí contra el grupo islamista en Gaza ha dejado ya más de 25.000 palestinos muertos y una crisis humanitaria que nunca se había visto.

Las presiones de los aliados árabes de Washington forzaron a Biden a exigir contención al Gobierno israelí, pero Estados Unidos mantiene su veto en la ONU a un alto el fuego y sigue suministrando armamento para Israel.

El presidente Joe Biden, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

Más recientemente, Biden ha insistido en la necesidad de fundar un Estado palestino tras la guerra, pero ha chocado con el rechazo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según Michael Hanna del International Crisis Group, durante años Estados Unidos “no ha demostrado ningún compromiso real” para la creación de un Estado para los palestinos, por lo que “las circunstancias no parecen alentadoras”.

Además, si bien las elecciones estadounidenses giran en torno a la política interna, este experto ve “muy posible” que la guerra de Gaza pase factura a Biden en las urnas.

Biden, en alerta en las encuestas

Una encuesta publicada por The New York Times el mes pasado señaló que el 57 % de los estadounidenses no aprueba la gestión del presidente sobre la guerra.

El sondeo arrojó un dato todavía más preocupante si cabe para la campaña del Partido Demócrata, dado que el 67 % de los jóvenes menores de 30 años, un grupo clave para la reelección de Biden, quiere un alto el fuego en Gaza.

El presidente estadounidense, Joe Biden, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Shawn Thew

Al vicedirector del Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses, Edward Ahmed Mitchell, no le cabe duda de que la situación en Gaza será “un tema de preocupación” para la creciente población musulmana del país en las elecciones de noviembre.

“Lo que está pasando en Gaza es increíble. Estamos viendo un genocidio en vivo financiado por los contribuyentes estadounidenses”, opinó en la entrevista a EFE.

Se multiplican los frentes para Biden

A todo esto, parece que las cuatro giras que el secretario de Estado, Antony Blinken, hizo a Oriente Medio para evitar una conflagración de la región del conflicto no han rendido frutos y los frentes se están multiplicando.

Biden ordenó primero bombardear a los rebeldes hutíes del Yemen para intentar frenar los ataques de este grupo contra buques comerciales en el mar Rojo, pero estos han continuado.

El martes, el presidente decidió también bombardear posiciones de las milicias proiraníes que llevan semanas atacando contra el personal estadounidense en Irak.

Hanna sostiene que la existencia de una “escalada” es evidente y que “cuanto más se alargue la guerra en Gaza mayor será el riesgo de una guerra total en la región”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (d), y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/Michael Reynolds

Ucrania, un problema que no tiene fin

En cuanto a Ucrania, ya no queda dinero en la caja y Biden trata de arrancar la aprobación en el Congreso de nuevos fondos para que Kiev siga repeliendo la invasión de Rusia.

Pero los miembros del Partido Republicano, que ven con recelo gastar dinero en una contraofensiva ucraniana estancada, han condicionado el avance de las negociaciones a un tema muy complicado en plena campaña : exigen una política migratoria con más restricciones.

La defensa de Ucrania “se ha convertido ya en parte de la guerra cultural” entre conservadores y progresistas, apunta Juan Luis Manfredi, titular de la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown.

Además, es un tema que genera “hastío” entre la población, al que precisamente Biden tiene que movilizar para barrar el paso de Trump a la Casa Blanca.

La única certeza para Mafredi es que una victoria de Trump en noviembre sería “una buena noticia para el putinismo y una mala noticia para Ucrania”.