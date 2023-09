Pamplona (EFE).- Las listas de espera han aumentado un 29% en los últimos cinco años en Navarra, según un informe de la Cámara de Comptos, que pide al Servicio Navarro de Salud analizar exhaustivamente las causas de las listas de espera para, posteriormente, planificar y gestionar adecuadamente los recursos existentes

A finales de 2022 había 240.000 registros en lista de espera, una cifra que no corresponde a personas, ya que hay pacientes que están en varias listas de espera.

El 64% de las listas de espera corresponde a consultas de revisión, el 25% a primera consulta, el 8% son pruebas diagnósticas y el 3% intervenciones quirúrgicas.

Las primeras consultas casi se duplican

Destaca el incremento en primeras consultas, que pasó de 33.000 registros en 2018 a rozar los 60.000 a finales de 2022. Las listas de espera en consultas de revisión pasaron de 136.000 a 156.000. Las pruebas diagnósticas también experimentaron un aumento, de algo más de 12.000 a superar los 18.000 registros. En cuanto a intervenciones quirúrgicas, la lista de espera apenas aumentó y a finales de 2022 sumó 8.200 registros.

Para explicar el aumento de las listas de espera hay que tener en cuenta, entre otros factores, el envejecimiento de la población y las consecuencias de la pandemia de la Covid-19. Respecto al primero, en el periodo 2010-2022 la población navarra mayor de 64 años se incrementó en un 7%

En los últimos cinco años, Osasunbidea ha gastado 21,3 millones para reducir las listas de espera. El 39% del gasto se destinó a contratación de profesionales. En concreto, se gastaron 8,5 millones para 700 contratos.

El 31% corresponde a jornadas extraordinarias retribuidas a través del complemento de productividad, es decir, las denominadas “peonadas” que percibieron algo más de 500 profesionales. El 30% restante (6,2 millones) son derivaciones a la Clínica Universidad de Navarra para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Derivadas 3.700 consultas

En concreto, se derivaron 3.700 consultas por un importe de 655.000 euros; más de 12.000 pruebas diagnósticas, con un coste de 1,4 millones; y 2.730 intervenciones por las que se pagaron 4,4 millones.

En la gestión de las listas de espera es clave el papel de las unidades de admisión, en las que trabajan 190 profesionales que realizan las citaciones para consultas y pruebas.

El informe recoge que este grupo tiene una importante carga de trabajo condicionada por algunos incumplimientos del procedimiento, entre ellos el retraso en la apertura de las agendas de las especialidades y los numerosos cambios solicitados por los servicios por modificaciones de turnos de los profesionales y ausencias. También se observa una excesiva personalización de los criterios de citación de pacientes en función del servicio médico.

Las aplicaciones informáticas que gestionan las listas de espera permiten citar a pacientes sin respetar el principio de antigüedad y prioridad en la lista. El informe considera que esto puede estar justificado por motivos médicos. No obstante, la aplicación informática no deja constancia de dichos motivos. Por tanto, la Cámara de Comptos no ha podido concluir sobre la correcta gestión de esos principios.

Incumplimiento de plazos

Salud está incumpliendo los plazos de atención al paciente, sobre todo en consulta por lo que el año pasado hubo más de 35.000. El 51% se refiere a consultas de revisión, el 33% a primeras consultas, el 9% a pruebas diagnósticas y el 5% a intervenciones quirúrgicas.

El informe subraya que no se cumple con el principio de equidad del paciente entre áreas sanitarias: Pamplona, Estella y Tudela. De hecho, dependiendo del área al que pertenezca el paciente, el tiempo de espera para la misma especialidad es diferente.

La Cámara de Comptos recomienda a Osasunbidea analizar exhaustivamente las causas de las listas de espera para, posteriormente, planificar y gestionar adecuadamente los recursos existentes.

Pide también incrementar la coordinación entre las áreas sanitarias y gestionar los recursos de manera integrada.

Potenciar la prevención sanitaria

El objetivo es que el tiempo de espera por área y especialidad no sea tan dispar. Cuando no se respete el orden de antigüedad y prioridad en las listas, se debería dejar constancia en la aplicación informática de la justificación.

Asimismo recomienda potenciar las labores de prevención de la enfermedad y los hábitos saludables para tratar de disminuir la demanda de atención sanitaria. Considera necesario también establecer un sistema de control de presencia para el personal de Osasunbidea por la importancia de las retribuciones variables, ligadas en general a esa presencia en el centro de trabajo

Por último, sugiere establecer criterios uniformes y coordinados entre Atención Primaria y Atención Especializada para derivar los pacientes a la especialidad y agenda más adecuada según la patología del paciente.