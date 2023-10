Pamplona (EFE).- El capitán de Osasuna David García ha tildado de “auténtico despropósito” la anulación de su gol de cabeza ante el Atlético de Madrid, acción que dio lugar a una gran polémica tras el 0-2 de los colchoneros en El Sadar.

“La sensación es de frustración por la polémica que hubo por el gol anulado, que además era mi primer gol esta temporada. Está mal anulado, todo el mundo lo vio y fue consciente de lo que pasó ayer, y con esa rabia nos quedamos”, ha señalado a EFE horas después de la derrota.

Osasuna, ha dicho, “compitió bien, prácticamente no tuvieron ocasiones ni tiros a puerta, pero al final nos llevamos dos goles. Intentamos aprender de lo que sucedió contra el rival que más nos cuesta todos los años y debemos darle una vuelta en ese sentido”.

Durante la segunda mitad, David y sus compañeros plantaron cara: “Fuimos a por ellos, a buscar el empate y les encerramos, algo que no es fácil con los jugadores que tienen. Fue un monólogo de asedio constante, pero nos está costando hacer goles en esos metros finales”.

“No lo veo, meto el gol y voy a celebrarlo hasta que un compañero me dice que lo estaban anulando. Me giro y no entendía nada. Ves las imágenes y aún entiendes menos cómo no ha podido dar el gol legal. Lo anula cuando es Giménez es el que empuja a Aimar, encima el balón ni siquiera está en juego”, recuerda sobre cómo vivió la jugada que marcó el choque.

David García durante el partido contra el Atlético de Madrid. EFE/Iñaki Porto

David García habla de los árbitros

“Luego te vienen aquí a dar las charlas”, destaca en referencia a los árbitros. “Es surrealista. No sé por qué esta la gente ahí arriba en el VAR con cuatro pantallas, con mucha gente viendo y analizando lo que está pasando en el terreno de juego. Te das cuenta de que nos sirve para nada”, continúa.

Sobre la forma en la que deben dirigirse al árbitro, el canterano no se muerde la lengua: “Ya no es que tienes que hacerlo como ellos quieren, sino la prepotencia que demuestran cuando te diriges ellos. Les pides explicaciones y te hablan por encima y con tono amenazante. Es muy difícil, con unos más que con otros”.

De la posibilidad, en un futuro, de celebrar ruedas de prensa con los árbitros tras un partido, García indica que “estaría bien. Al igual que nos exigen entrevistas o zonas mixtas, no veo por ningún lado que a ellos se les pida esas explicaciones. Al final, son los que más explicaciones tiene que dar e igual se les debería exigir responsabilidades”.

Hacerse fuertes en Pamplona

Osasuna debe centrarse en hacerse fuerte en Pamplona: “Tenemos que ser conscientes de que va a ser un año duro, todos los equipos te compiten de tú a tú y El Sadar tiene que ser nuestro fortín con nuestra gente, empezando por no encajar tantos goles”.

“Siendo realistas es muy complicado. Parece que la gente está mal acostumbrada y que todas las temporadas van a ser así. Lo que conseguimos el año pasado fue una hazaña histórica, muy difícil de repetir. Debemos ser nosotros mismos y sentar las bases para crecer”, asegura sobre el brillante curso pasado con el subcampeonato copero y la séptima posición.

David García (i) golpea el balón ante la mirada de sus compañeros Unai García (c) y Aitor Fernández (d) durante un entrenamiento. EFE/Iñaki Porto.

Su compenetración con Catena en el eje de zaga va por el buen camino: “No es de hablar tanto en el campo. Tengo que estar en contacto con él. Es un gran jugador y creo que se está adaptando muy bien al club, es un lujo”.

Se trata del año de su debut como primer capitán tras la salida de Roberto Torres la campaña anterior: “Es un reto y una ilusión, pero también una responsabilidad. Llevo muchos años con la primera plantilla. Ese liderazgo lo llevo dentro y espero darle continuidad transmitiendo los valores del club a los nuevos”.

La selección española

Su experiencia con la selección española, a pesar de la lesión que le impidió estar en la final de la Liga de Naciones, está siendo “muy satisfactoria porque no es algo habitual ir convocado, y menos desde Osasuna. Súper orgulloso de haberlo logrado”.

“Me siento muy valorado. Ha confiado en mí en las últimas convocatorias, pero no me siento un fijo. Esto es muy volátil”, afirma con cara de satisfacción un David que sueña con la Eurocopa de Alemania: “Va a ser un trabajo de toda la temporada, de hacerlo bien con Osasuna y el ir es un premio”.

Sobre Luis de la Fuente, subraya que “es cercano, humilde y sabe tratar con la gente. Es un gran entrenador, lo está demostrando y la verdad que muy contento de ser dirigido por él”.

“Hubo interés de varios equipos, pero en ningún momento se llegó a ningún acuerdo con el club y entiendo que, para que yo salga, las dos partes tienen que ser beneficiadas. Estoy feliz y afronto un bonito año para seguir creciendo”, asevera sobre los cantos de sirena que recibió en verano.

De la eliminación europea a manos del Brujas, lamenta lo sucedido: “Da rabia después de todo el trabajo de la temporada pasada. Fue más por demérito nuestro que por mérito rival y, por ese sentido, da pena. Nos tiene que servir para ver de dónde venimos”.