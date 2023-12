Marian García

Pamplona (EFE).- La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), se muestra convencida de que la moción de censura contra ella, fruto de un “pacto indigno” entre EH Bildu y el PSOE, “está escrita hace seis meses” esperando a que Pedro Sánchez fuera presidente, al tiempo que asegura que va a continuar trabajando para que partidos como el PSN que “mienten” tengan “el menor impacto posible”.

Licenciada en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y parlamentaria foral en la pasada legislatura, Cristina Ibarrola Guillén (Pamplona, 1969) tomó posesión del cargo el 17 de junio como candidata de la lista más votada (9 concejales), con el apoyo del PP (2), en un Consistorio de 27 escaños.

Días después en una entrevista se mostraba convencida de que se podía gobernar de “forma exitosa con acuerdos puntuales” y confiaba, con la “línea roja de EH Bildu”, en poder alcanzarlos con el resto de grupos, algo que no ha sido posible y a lo que EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin aluden como una de las razones para presentar la iniciativa que hará alcalde a Joseba Asiron (EH Bildu).

Críticas al “cinismo” del PSN

En el despacho de Alcaldía, el mismo escenario de aquel día, reconoce a EFE que han sido unos meses “complicados” y critica el “cinismo” y la “hipocresía brutal” que supone tratar de justificar una moción de censura en esa falta de acuerdos y una parálisis de Pamplona, que niega, cuando la moción “sobrevuela” sobre su cabeza desde la investidura.

Y cuando, continúa, “se ha demostrado” que había un pacto del PSOE y EH Bildu para que Sánchez presidiera España y María Chivite, Navarra.

Desde el registro el miércoles de la moción, que será debatida el 28 de diciembre, asegura que ha continuado trabajando “de forma muy intensa” desde la “serenidad y la tranquilidad” y con un equipo “absolutamente volcado”.

Al mismo tiempo comenta que se encuentra “revuelta por las formas” y “triste por un grupo de gente muy comprometida que ha trabajado muy bien”, que “ha dejado trabajos para volcarse en un proyecto de cuatro años que ahora se ha roto sin ninguna justificación y habiendo hecho las cosas bien”.

En alusión a los socialistas, insiste en que “hay que tener dignidad en política y si tú decides que para la ciudad lo mejor es un alcalde de EH Bildu, que ya sabíamos que es sectarismo, imposición y retroceso en lo que tiene que ver con el progreso, pues lo pones desde el primer día”.

Una moción esperada, pero no en este momento

Pese a ser consciente en todo momento de que la moción podía llegar, insiste en que se ha centrado en trabajar, “cuanto más mejor, tuviera el tiempo que tuviera, porque tenía en la cabeza que podía ser poco y quería darlo absolutamente todo”.

Y aunque no le podía pillar por sorpresa algo que ya sospechaba, sí reconoce que en ese momento no la esperaba, aunque “han ido poniendo trampas en el camino que intentaran justificar que se habían producido errores o formas de ser mías que se han inventado” para avalar su decisión.

Pero, asevera, “hemos sorteado perfectamente bien y hemos ganado el relato en la calle y la realidad es que la calle cada vez está más contenta y que yo cada día, a medida que iba pasando el tiempo, notaba más apoyo, más cariño”.

En su opinión, pretendían terminar de culminar la moción de censura con la no aprobación de los Presupuestos, unas cuentas sobre las que dice: “No los aprobaban porque no les daba la gana y no estaban por la labor de que los sacáramos a pesar de ofrecerles un folio en blanco”.

“Como no han podido esperar y cada vez la calle estaba más ganada, han tenido que precipitarlo en este momento”, concluye sobre el día elegido para dar el paso.

Invitación a la ministra Saiz a dar explicaciones

Ibarrola se muestra muy crítica con los socialistas sobre los que mantiene que “primero lo niegan, luego se indignan porque les dices que van a hacer eso, después lo hacen, después lo justifican como lo mejor y ya para culminarlo pretenden que no tengamos ni siquiera derecho a cuestionar lo que han hecho. El Partido Socialista de hoy es el colmo del cinismo”.

Sobre las declaraciones de dirigentes socialistas, entre ellos la actual ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y candidata del PSN a la alcaldía en las últimas elecciones, insistiendo en que el acuerdo con EH Bildu se circunscribe a Pamplona y su situación actual, responde que Saiz tiene que “justificar de alguna manera” este “pacto indigno”.

Ibarrola, en la sala en la con las imágenes de todos los alcaldes de la capital navarra. EFE/Iñaki Porto

Invita a la ministra a “pasearse por las calles de Pamplona, mirar a los ciudadanos a la cara y volver a decirles, como les dijo en campaña electoral, que mirándoles a los ojos ella no iba a hacer alcalde de Pamplona a Joseba Asiron, y ella se iba a quedar en Pamplona”.

Asimismo le anima a que acuda a celebrar la toma de posesión de Asiron en el acto que la izquierda abertzale tiene convocado, desde finales de noviembre, para el 28 de diciembre en Pamplona, fecha de la votación de la moción de censura.

Al grupo socialista en el Ayuntamiento de Pamplona le reprocha que “ha formado un bloque constante” con EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin para “denunciar todo” y “no participar en nada”.

Respecto a la suspensión del pleno previsto para este jueves, indica que se debió a que los grupos habían retirado todas las declaraciones a debatir y solo quedaba la toma de posesión del concejal que sustituirá a Saiz, sobre el que ha dicho que no se preocupe porque le va a “dar la satisfacción” de que “vote sí a Asiron y que lo lleve en su conciencia”. Tomará posesión en un pleno que tendrá lugar antes de la moción de censura.

Ruptura de relaciones y salida de las instituciones

Tras la presentación de la moción de censura, su partido, UPN, acordó, entre otras cuestiones, romper relaciones con el PSOE, abandonar la Federación Navarra de Municipios y Concejos, presidida por EH Bildu, y convocar dos concentraciones de protesta.

Cuestionada sobre si salirse de instituciones o imágenes como las vistas ayer en el Parlamento Foral al abandonar UPN la sesión le parecen adecuadas ante una moción de censura, sostiene que “una moción de censura es democrática y es un derecho democrático que respeto y que no critico, yo critico cómo se ha gestado esta moción, porque estaba escrita hace seis meses en un pacto oculto entre Bildu y el PSOE”.

“Eso me parece cínico y miserable” y eso es lo que ha llevado a “una ruptura total de relaciones” con el PSN y a convocar “concentraciones pacíficas”. “Me parece que no podemos normalizar algo que no es normal” y los ciudadanos “tenemos derecho a saber lo que se pacta o cómo mercadean con nuestros votos”, remarca.

Su salida de la Federación Navarra de Municipios se visibilizará esta tarde, ya que no tienen previsto acudir a la asamblea general que ya estaba convocada.

Sobre las críticas, censura que se trata de negarles “hasta el derecho democrático de decir que nos parece mal”, haciendo hincapié en que “UPN nunca va a insultar ni amenazar a nadie”.

“No es nuestro estilo, no ha sido nunca, los que insultan, los que amedrentan, los que mataban, los que no condenan a los que matan y los que siguen haciendo que haya muchas personas en muchas localidades de Navarra que ni siquiera se pueden presentar libremente a una candidatura son el entorno de EH Bildu, sus amigos, ahora con los que pacta” el PSOE, añade.

Ante el emplazamiento de EH Bildu a hacer una “transición ordenada”, manifiesta que se ha enterado a través de los medios de comunicación, que no han contactado con ella, que tenía una llamada de la misma mañana de la moción de censura de Joseba Asiron que no ha contestado, pero “ni a él ni a otras 200 o 300 llamadas”.

Sobre cómo será esa transición, dice: “No lo sé, ya llegará.De todos modos, poco miedo tiene que tener. Si no hemos hecho nada y si todo ha sido parálisis, pues que empiece a hacer él lo que quiera”.

En cuanto a su continuidad en el Ayuntamiento, manifiesta que “desde luego, el día 29 de diciembre, sí, de momento sí, claro. Yo me comprometí con Pamplona pudiendo hacer muchas cosas, lo que no voy a decir es lo que voy a hacer dentro de 3 años o 5 años, porque no tengo ni idea, pero ahora estoy comprometida con Pamplona”.

Su objetivo es trabajar “para que el centro derecha tenga cada vez más voto en esta ciudad” y que partidos como el PSN que “mienten” y “mercadean con los votos”, tengan “el menor impacto posible y el menor voto posible”.