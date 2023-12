Sting no defrauda en un Navarra Arena entregado

Pamplona (EFE).- Con el cartel de todo vendido Sting actuó este sábado en un Navarra Arena entregado y no defraudó.

Tras su paso por el madrileño festival Starlite recaló, dentro de su gira ‘My songs’, en la capital navarra como, sin duda, uno de los grandes conciertos que ha acogido la ciudad.

La rápida venta de las ocho mil entradas puestas a la venta ya anticipaban el interés que despertaba el músico británico.

Su hijo Joe Sumner, con el que guarda un gran parecido, fue el encargado de ir calentando el ambiente, animando al público a cantar con el y acompañado en su última canción ‘Hope’ por varios miembros de la banda de su padre.

Una hora después llegó el momento más esperado. Sobre el escenario, toda una leyenda de 72 años y aspecto juvenil, que hizo vibrar desde el momento en que se escucharon los primeros sones de un clásico de ‘The Police’ como ‘Message in a bottle’, seguido de ‘Englishman in New York’.

Concierto de Sting en el pabellón Navarra Arena. EFE/Jesús Diges

Con una escenografía sencilla y un impactante juego de luces continuó la actuación de más de hora y media de duración en la que los minutos finales fueron para clásicos como ‘ Roxanne’.