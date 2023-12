Pamplona (EFE).- El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado este viernes en Navarra parte del premio Gordo, el 88008, vendido en un estanco de la Txantrea y el centro comercial La Morea, además de otros décimos de cuatro de los quintos premios.

Tres décimos del Gordo se han vendido en la administración de la calle Magdalena de Pamplona y uno, en la del centro comercial La Morea.

“Me tiemblan las rodillas”

La lotera del estanco de la Txantrea, Marimar García Artieda, ha comentado a EFE que están muy ilusionados por haber repartido dinero del primer premio y ha afirmado: “Me tiemblan las rodillas”.

Este estanco, abierto en la calle La Magdalena hace 22 años, ha vendido por terminal tres décimos del número 88008, premiado con 400.000 euros al décimo.

En este punto de venta no habían distribuido hasta ahora ningún premio importante de la Lotería de Navidad, aunque hace unos años vendieron un boleto de la Primitiva premiado con un millón de euros.

“Es la primera vez, y se siente alegría, me tiemblan las rodillas, me tiembla todo, porque además están aquí todos tus compañeros y en fin, mucha emoción, que no me lo creía, pero vaya, ya lo he confirmado con la delegación (de Loterías) y ya me lo creo”, ha asegurado.

De nuevo en La Morea

En la administración del centro comercial La Morea han vendido un décimo del Gordo y otro de un quinto premio, el 86.007, en este último caso dotado con 6.000 euros al décimo. En la administración de Tudela de la calle Ador se ha distribuido otro décimo de este número.

Según han comentado desde la administración de La Morea, los décimos se han vendido con el llamado ‘billete azul’, el décimo que sale por impresora.

“Nosotros cogimos esta administración hace cinco años y en cinco años hemos dado premio todos los años. Si no ha sido en Navidad, ha sido el del Niño”, ha indicado el responsable de la administración, en la que el año pasado también se vendió parte del primer premio de Navidad, que fue el 05490.

En la administración, ha dicho, están “encantadísimos”, porque se dedican “a repartir suerte, ilusión y, con un poco de suerte, bastante pasta”.

Varios quintos premios

Además, se ha vendido en Navarra parte del número 88.979, un quinto premio, en concreto 6 décimos en la administración de la Plaza de la Cruz de Falces, 2 en la de la calle Pelayo Sola de San Adrián, y uno en la del centro comercial Eroski, en Pamplona.

Otros dos quintos premios, el 01568 y el 57.421, han dejado también algo de dinero en Navarra, en concreto por dos décimos vendidos en la administración de la calle Ansoain de Pamplona y uno en la del Paseo de la Fuente de Allo.

A estos premios de la Lotería de Navidad se pueden sumar, como ha ocurrido en otros años, los décimos comprados por residentes en Navarra en administraciones de otras comunidades y queda asimismo la suerte repartida a través de la ‘pedrea’