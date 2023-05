Por Paula Bayarte |

Lima (EFE).- Pese a que las cárceles están explotadas en el cine y series como escenario de aventuras, rara vez se adentra en cómo impacta la falta de afectividad de los presos como parte de su pena. Para remediarlo, el autor peruano Marco Avilés escribió “Día de visita”, una obra recién reeditada en la que retrató la humanidad de las reclusas y que hojea en busca de recuerdos.

El escritor recorre los muros acabados en espirales de púas, portavoces de que en el interior se esconde una cárcel, el penal limeño de mujeres de Chorrillos, al que acudió cada sábado durante un año para sumergirse en la vida de las presas, un diario de testimonios que dio lugar a “Día de visita” (Planeta).

“La opinión pública no se ocupa de lo que puede causar la abstinencia sexual y afectiva (a las presas). Esa es una de las cosas que me asombraron en el penal, que es un lugar concentrado en evitar que la personas no tengan relaciones como parte del castigo”, relata Avilés (1978).