Huelva (EFE).- Un gesto tan habitual como abrir el grifo y que corra el agua condiciona el día a día en Higuera de la Sierra (Huelva), cuyos vecinos viven con esa incertidumbre desde hace semanas, ya que la situación de los depósitos ha obligado a adoptar medidas de emergencia que implican cortes de suministro casi por sorpresa.



Mariano Domínguez, alcalde de Higuera, localidad de 1.300 habitantes, ha precisado que “la situación va cambiando todos los días cada hora” y que, hasta ayer, los cortes se venían produciendo desde las 23:00 horas o la medianoche hasta las 6 o 7 de la mañana, si bien la situación de sequía ha motivado que los acuíferos de los alrededores del pueblo, que nunca se habían secado, “lo estén totalmente”, lo que repercute en la situación del pozo que abastece a la localidad.

El límite justo

En declaraciones a EFE, ha destacado que Dicho pozo “ha llegado al límite justo, entonces hay que hacer cortes porque si se pasa ese límite por donde dice la empresa pública de aguas Giahsa tardaría mucho tiempo en recomponerse y tendríamos un problema serio de días sin agua, que es lo que estamos intentando evitar”.



Esta situación motivó que ayer el pueblo se quedara sin agua, además del corte nocturno, desde las 16:15 hasta las 21:15 horas.

Durante ese periodo, Giahsa aportó al depósito de 4 a 5 camiones de 25.000 litros lo que posibilitó que el pozo se recompusiera unos 40 centímetros, con lo que se pudo tirar de agua durante dos horas para que los vecinos pudiesen ducharse y la hostelería fregar, ha explicado el primer edil.



A las 7:00 horas de este lunes se ha vuelto a restablecer el suministro, si bien la presión que le están metiendo desde el pozo a los depósitos está produciendo un poco de alteración en la clorificación del agua, por lo que técnicos de Giahsa trabajan en una solución.



Además, los vecinos de la parte alta del pueblo tienen el problema de que una vez que se cierra el depósito se quedan sin agua en cinco minutos, mientras que en algunas zonas de la parte baja, cuando se reabre, tarda en llegar hasta dos horas.

Aviso con dos horas de antelación

Domínguez ha precisado que a los vecinos se les avisa con dos horas de antelación, a través de un grupo de difusión de Whatsapp y de las redes sociales del Ayuntamiento, de que se va a cortar el agua para que se vayan preparando.



Asimismo, se está usando el agua de la piscina municipal, que no se ha podido abrir por una fuga, para aliviar a algunos ganaderos y cazadores y para el riego de jardinería.



Pese a esta situación marcada por la incertidumbre, el Ayuntamiento espera poder estabilizar el suministro en unos diez días gracias a la puesta en funcionamiento del pozo de auxilio que ha hecho la Junta de Auxilio en la fase 1 del Anillo Hídrico de la sierra, que anoche comenzó a sacar agua, y a que el Ayuntamiento de Corteconcepción va a ceder desde su pozo de dos a tres horas de suministro a Higuera.

Los cortes de agua afectan a más pueblos de la sierra en Huelva

“Desde Giahsa nos dicen que la situación está siendo complicada porque no somos solo nosotros, son más pueblos de la sierra, de la Cuenca Minera y no dan a basto con los camiones cisternas para abastecer los depósitos”, ha indicado el alcalde, quien ha lamentado que la falta de agua está afectando sobremanera a la hostelería que ha de cerrar “alrededor de las 22:30 o 23:00 horas y eso está parando la economía del pueblo”.



El regidor ha remarcado que han constatando que desde el viernes hasta el domingo a las 16:00 horas se cuadriplica el consumo de agua entre la población debido a que existen muchas viviendas para alquiler y turísticas y que el consumo realizado no cuadra con el que reflejan los contadores, lo que les lleva a pensar en la existencia de “contadores ilegales en viviendas y campos que son los que están derrochando”, algo a lo que piensan poner remedio con inspecciones para controlar la situación.