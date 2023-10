Helena Taberna inicia en Bilbao el rodaje de su película “Nosotros”

Bilbao, (EFE).- La cineasta navarra Helena Taberna (“La buena nueva”, “Yoyes”) ha iniciado en Bilbao el rodaje de su nueva película, “Nosotros”, una adaptación de la novela “Feliz final” de Isaac Rosa sobre el declive del amor de pareja, protagonizada por María Vázquez y Pablo Molinero.



El rodaje de la que va a ser la séptima película de Taberna, autora también de títulos como “Nagore” (2010), “Acantilado” (2016) y “Varados” (2019) sobre la situación de los refugiados, comenzó el pasado 2 de octubre en la capital vizcaína y se extenderá durante seis semanas, hasta el 10 de noviembre, en localizaciones de Bilbao y otros municipios de Bizkaia como Barakaldo, Durango, Bakio, Orduña y Amorebieta.



“Nosotros” reconstruye la historia de un gran amor empezando por su final, la ruptura: Ángela (María Vázquez) y Antonio (Pablo Molinero) son una pareja corriente que, como tantas, se enamoró, vivió una ilusión, tuvo hijos, se esforzó para no rendirse y acaban sucumbiendo al deterioro de la relación.

BILBAO.- La directora de la película “Nosotros”, de Helena Taberna, en un receso del rodaje este miércoles en Bilbao con la participación de la actriz María Vázquez (“Matria”) y Pablo Molinero como pareja protagonista. EFE/Luis Tejido



Se trata de un viaje por las luces y sombras de su relación: Ángela y Antonio luchan contra la precariedad, las interferencias del deseo o la idealización del amor, según ha explicado la directora.

Reflexión sobre el amor



“Pretendo que la película reflexione sobre el amor, sobre su importancia y sobre cómo estamos banalizándolo en la sociedad contemporánea”, ha agregado Taberna.



“La película dibuja con precisión y crudeza cómo dos personas que se han querido tanto pueden llegar a alejarse hasta convertirse prácticamente en desconocidas. A pesar de renegar del romanticismo clásico, la película no renuncia al aliento poético y pretende arrojar luz, verdad y belleza al reconocimiento de la trascendencia del amor”, ha precisado la directora.



La cineasta navarra considera que “hay una banalización del amor y estamos perdiendo todos con eso. Incluso el rencor que aparece en la mayor parte de los casos en los finales de las parejas nos hiere y no nos permite apreciar algo que es milagroso: que has amado y has sido amada”.



“Mi tesis es que el amor existe, el amor se acaba y no hay culpables”, ha señalado.



La cineasta navarra ha explicado que “es una película de actores y sobre ellos recae todo el peso de la historia. Tanto María Vázquez como Pablo Molinero están en un momento de madurez profesional idónea para afrontar la complejidad de sus personajes con profundidad y riqueza de matices”.



Taberna ha coescrito el guion junto con Virginia Yagüe (“Los niños salvajes”), adaptando al cine la novela “Feliz final”, de Isaac Rosa, considerado Mejor Libro 2018 según la prensa especializada.



“Nosotros” cuenta en la dirección de Fotografía con Txarli Argiñano (“Intimidad”, “Urban”, “La vida es nuestra”), mientras que Maite Pérez-Nievas (“Verano en rojo”, “No mires a los ojos”) se encarga de la dirección de Arte y Javier Bernal (“Ana de día”, “Una ballena”) del vestuario.



Iker Ganuza (“Una vida no tan simple”, “Akelarre”) es el productor ejecutivo de la película, junto con Maribel Muñoz, de Vértigo Films.



La película cuenta con la participación de RTVE y EITB, y el apoyo del ICAA, Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra.

Su estreno en cines se prevé para finales de 2024 con distribución de Vértigo Films. EFE