Vitoria (EFE).- El festival Azkena Rock de Vitoria ya tiene su dos primeros cabezas de cartel: Queens Of The Stone Age y Sheryl Crow.

El organizador, Alfonso Santiago, ha presentado las primeras 17 bandas de la edición de 2024.

Se celebrará del 20 al 22 de junio en el escenario habitual de Mendizabala (Vitoria).

El resto, hasta las 45 bandas previstas, se desvelará en los próximos meses.

Queens Of The Stone Age vuelven por aclamación.

El público del Azkena considera que el mejor directo de la historia del festival es el de Qotsa en 2011, la última vez que se vio en Euskadi a la banda de Josh Homme.

Desde California, las guitarras pesadas volverán a dejar su impronta.

Josh Homme, cantante de Queens of the Stone Age. EFE/José Sena

Sheryl Crow, que juega con diversos estilos como el country, el rock, el pop, el folk o el blues, es una figura de la música norteamericana que no ha cantado en España desde 1995.

Crow ha saltado a la actualidad con el documental recién estrenado en plataformas, donde se refleja su lucha en la vida y en la música reafirmándose como icono feminista.

El Azkena Rock verá también a Arde Bogotá

Tras estas dos estrellas se han anunciado otros tres intérpretes muy destacados: Arde Bogotá, Glen Hansard y Ty Segall.

Arde Bogotá es el grupo español de rock del momento, coronado con el reciente premio Ondas, y que agota entradas en todos los conciertos de su nueva gira.

Glen Hansard llega con nuevo disco publicado hace escasas dos semanas.

El irlandés se forjó como músico callejero, al igual que su personaje en la película “Once”, que le convirtió en uno de los pocos autores independientes que cuentan con un Óscar a la Mejor Canción Original.

Prolífico y ecléctico son los dos términos que mejor definen a Ty Segall, que mezcla rock, psicodelia o folk siempre con acierto.

Entre las demás bandas anunciadas hoy están St. Paul & The Broken Bonesm, una agrupación de soul surgida en Alabama en 2012 con un sonido retro.

Desde Nashville llegará la neopsicodelia y el blues oscuro de All Them Witches.

The Detroit Cobras proceden de la escena garajera y acaban de incorporar a su formación a Marcus Durant como vocalista.

The Rain Parade fue una de las bandas que fundó el Paisley Underground a principios de los ochenta, inspirada en la era psicodélica de los sesenta, en la que será su única actuación en España.

Cuando se cumplen casi dos décadas del fallecimiento de su cantante, Kike Turmix, la histórica banda punk madrileña The Pleasure Fuckers se reunirá ex profeso para una única actuación en Azkena, para la que contarán con la voz de Scott Drake, de The Humpers.

También llegarán al Azkena las poderosas jóvenes irlandesas Dea Matrona, un derroche de rock clásico y guitarrero.

El Azkena tendrá también un lugar para rock vasco

Entre los grupos vascos, destaca el retorno de ? L.T., banda de metal surgida en los 90 en Mungia que, tras una fugaz reunificación en 2017, vuelve de nuevo.

Un “clásico” es la formación navarra de punk Lendakaris Muertos cuenta con legiones de fans de su propuesta a caballo entre la protesta y el cachondeo.

Tras suspender el año pasado por la lluvia, volverán dos nombres del rock euskaldun actual: Brigade Loco, banda de punk con una gran base de seguidores, y Ezpalak, referente de la música alternativa en euskera.

A ellos se sumarán los Moonshine Wagon banda referente del heavy bluegrass desde Vitoria

También Txopet, miembros de la nueva escena bilbaína de rock alternativo y ganadores del concurso de la emisora Gaztea.

El cartel de esta edición ha sido creado por la ilustradora alavesa Raisa Álava, autora también del cartel del Tour 2023 y de piezas para The New York Times.

El festival, que superó los 48.500 asistentes en su última edición, aproximándose a la cifra récord que obtuvo en 2011, pondrá las entradas a la venta mañana solo para compradores de otras ediciones, a 115 euros el bono.

El viernes 10 para el público en general, a 135 euros. EFE