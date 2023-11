Madrid (EFE).- El candidato del PSE en las elecciones del País Vasco, Eneko Andueza, ha rechazado la posibilidad de gobernar con EH Bildu o facilitarle el Gobierno, ya que asegura que es algo que no le interesa “de momento y probablemente de final tampoco” porque él aspira a ser el próximo lehendakari.

En un desayuno informativo en Madrid, ha dicho que, a la hora de gobernar, para él “lo importante no es con quién, es para qué” y en este sentido ha descartado gobernar con aquellos cuyo “‘para qué’ es transitar hacia la independencia”, en alusión a EH Bildu.

“Si me preguntan si voy a hacer lehendakari a un candidato de EH Bildu le voy a decir que no, si voy a conformar Gobierno con EH Bildu le diré que no”, ha asegurado.

“Mi aspiración”, según sus palabras, es “ganar las elecciones, tender la mano, tender puentes, construir un proyecto de país que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía vasca y liderar ese Gobierno. Lo que se salga de ahí no me interesa de momento, y probablemente de final tampoco”.

Las elecciones vascas no serán cosa de dos

Por otro lado, preguntado sobre si estaría más cómodo gobernando en Euskadi con EH Bildu o con PNV, ha respondido que en la política “no se está para estar cómodo” sino “para comprometerse y solucionar problemas”.

Ha subrayado, en este sentido, que quienes planteen las elecciones autonómicas en Euskadi (aún sin fecha) como “un juego de dos”, en alusión al PNV y EH Bildu, “se van a equivocar”.

“El PSOE de Euskadi, a partir de estas elecciones, no va a ser un partido necesario, va a ser un partido imprescindible para liderar el Gobierno, transformar el país y avanzar en cosas que le importan a la ciudadanía vasca”, ha asegurado.

Eneko Andueza, entre la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, y el ministro Fernando Grande Marlaska, este lunes en el desayuno informativo. EFE/Fernando Alvarado

En su opinión, el modelo que ofrece el PNV está “agotado” y no tiene “capacidad para responder a los nuevos retos que hay encima de la mesa”.

Mientras, ha explicado, el modelo de EH Bildu, aunque asegura tener la “fórmula mágica para solucionar problemas”, lo único que plantea es “más soberanía e independencia”.

“Frente a esos dos modelos, que nos auguran a un fracaso estrepitoso, hay un tercero, el del PSOE, más necesario que nunca”, ha señalado Andueza, que ha revelado la fórmula: “Autogobierno más cogobernanza, igual a progreso”.

Sobre el relevo en el PNV

No preocupan los relevos en el PNV ni en EH Bildu, ha dicho Andueza.

Así, sobre el lehendakari, Íñigo Urkullu, que no repetirá, ha destacado: “Que se presente o no es una decisión muy personal que no me perjudica ni me beneficia, igual que el PNV”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha dicho a los medios a su llegada al desayuno informativo que los “movimientos” en otras formaciones beneficiarán a Andueza, que asegura que va a ser “la sorpresa en positivo” en las elecciones vascas.

La vicepresidenta cuarta, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que ha presentado a Andueza en el acto, ha dicho en su intervención que el escenario electoral en Euskadi “está muy abierto” y ha aprovechado la ocasión para criticar el “nuevo nacionalismo madrileño reivindicado al grito de ‘Cataluña nos roba'”.