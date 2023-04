Podemos abre un expediente sancionador a su candidata en Asturias

Oviedo, 4 abr (EFE).- La dirección nacional de Podemos ha promovido un expediente sancionador contra la candidata de Podemos Asturies a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, que teme que el fin último de este “atropello democrático” es conseguir su expulsión del partido e impedir así que concurra como cabeza de lista a las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

El Comité de Salud Laboral de Podemos es el órgano nacional del partido que, según ha señalado a EFE, ha planteado una sanción contra ella basada en la “actitud clasista y agresiva” que mantiene en las reuniones del partido y por haber participado en un escrache el pasado año, algo que ella niega.

Según Tomé, el supuesto escrache al que se refiere la dirección nacional tuvo lugar a las puertas de un juzgado en el que se presentó para acompañar a una trabajadora de Podemos Asturies que iba a juicio por “haber sido despedida injustamente”, como demostró el hecho de que ganó la causa.

Tomé, que tiene hasta mañana de plazo para poder presentar alegaciones contra dicho expediente, encabeza el sector crítico con la actual dirección de Podemos Asturies y con la formación morada a nivel nacional.

“Estoy triste, indignada y sorprendida” de que, mientras la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, “defiende vehementemente la primarias en Sumar pasa olímpicamente del resultado de las primarias en Asturias, las desprecia y desprecia a quienes creen en la democracia interna del partido”, ha señalado.

La candidata a la Presidencia del Principado se impuso a la del sector oficial en unas primarias celebradas en noviembre del pasado año para elegir al cabeza de lista de la formación morada para las elecciones del 28 de mayo y desde entonces el enfrentamiento entre ambos sectores no ha dejado de crecer.

Según Tomé, en los últimos seis meses ha sido “invisibilizada por parte de la dirección interina del partido, encabezada por Rafael Palacios, que la asumió hace semanas por la baja médica de la coordinadora regional y diputada nacional Sofía Castañón.

“No me invitan a ningún acto o a la participación en medios, no aparezco en las redes del partido, no se reúnen conmigo salvo para atacarme y no cuento con recursos económicos y humanos para trabajar en la campaña”, ha señalado en redes la candidata de Podemos, que ha hecho una llamada a los militantes de la formación morada para recuperar la democracia interna y parar esta situación.

Para ello, les ha pedido que participen en la campaña de recogida de firmas que ha emprendido el diputado regional y exportavoz de Podemos Asturies Enrique López para la celebración de una asamblea ciudadana extraordinaria que suponga la elección de una nueva coordinación autonómica y un consejo ciudadano.

En su opinión, hay que recuperar la fuerza y legitimidad en Podemos, y demostrar que la fuerza está en la militancia y no en una dirección que está cometiendo “un atropello democrático” con el que pretenden su expulsión, al igual que han hecho ya “con compañeros de gran valía”.

Entre las expulsiones más recientes se encuentra la de Daniel Ripa, ex secretario general de Podemos Asturies y a quien sustituyó Sofía Castañón al frente del partido tras ganar las primarias por un estrecho margen.