El juez mantiene abierta la causa contra los policías que dispararon a un coche

Oviedo (EFE).- El juzgado de instrucción número 2 de Oviedo ha acordado continuar las diligencias de la causa abierta contra dos policías locales que el pasado mes de junio, cuando actuaban de paisano, efectuaron varios disparos contra un coche que se había dado a la fuga tras requerirle la documentación al conductor del vehículo, que los arrolló en su huida.

El juzgado ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que había solicitado el archivo provisional de la causa, ha informado el Ministerio Público.

Los hechos se produjeron a las 21:00 horas del 24 de junio cuando, según la versión municipal, dos agentes de paisano en labores de vigilancia contra el tráfico de drogas en la zona de San Lázaro se acercaron a un coche estacionado en una explanada con la placa identificativa colgada del pecho y solicitaron el DNI al conductor, un joven de 20 años que iba acompañado de su novia, de 19.

En ese momento, el vehículo arrancó marcha atrás y sus ruedas pasaron sobre el pie de un policía e inició después la marcha hacia adelante embistiendo al otro agente, que tuvo que arrojarse y efectuó tres disparos a las ruedas y la carrocería del vehículo, que fue interceptado a unos 800 metros.

Un malentendido, unido a una extralimitación

Para la Fiscalía, lo ocurrido se debió a “un malentendido, unido a una extralimitación de los agentes en el ejercicio de sus funciones”, una actuación que debería ser examinada en vía administrativa y contencioso-administrativa.

Por ello, había pedido al juzgado el archivo del procedimiento dado que estaban autorizados para patrullar sin uniforme y que la zona donde se encontraban el detenido y su novia es un lugar especialmente vigilado por la Policía Local.

El Ministerio Público argumentaba que en ese lugar son frecuentes los trapicheos de droga y las carreras ilegales de vehículos por lo que los agentes tienen orden de patrullar por la zona e identificar a las personas que estuvieran allí en actitud sospechosa por lo que su actividad en esa zona, y la actuación contra el joven detenido y su novia, estaría enmarcada dentro de esta labor preventiva.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha determinado seguir las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, por si los agentes pudieran ser autores de un delito de homicidio por imprudencia en grado de tentativa y un delito de lesiones, ha informado la Fiscalía del Principado de Asturias.

El joven desconocía que fueran policías

Frente a ello, a petición del Ministerio Fiscal, el juzgado ha decretado el archivo provisional de la causa seguida contra el joven por posibles delitos de atentado y lesiones, dado que no tuvo conocimiento de que los dos agentes eran miembros de la Policía Local al no llevar uniforme, ir en coche camuflado y no llevar la placa ni enseñarla de forma reglamentaria en una zona no transitada, oscura y solitaria.

Así, en la grabación de la conversación que mantuvo la novia del detenido con el 112 mientras huían del lugar de los hechos se desprende que en ningún momento tuvieron conocimiento de que los que les perseguían eran policías, pues precisamente llamaban para que la Policía les ayudara. EFE