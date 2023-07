David Mitchell “roba” la idea de “Los cuentos de Canterbury” para el siglo XXI

Avilés (EFE).- El escritor inglés David Mitchell, autor de “Relojes de hueso”, trabaja actualmente en un nuevo proyecto, ya algo avanzado, que llevará por título “The tales”, inspirado en “Los cuentos de Canterbury”, escrito por Geoffrey Chaucer a finales del siglo XIV, “que contaba un poco cómo era la vida en aquel entonces”.

Su propuesta, que no es una secuela, es más bien “el robo respetuoso de una idea” con la que invita a conocer la vida actual, llevando los cuentos del molinero, el caballero o el fraile a una versión actual que se podría denominar “el autista, el conspiranoico y festivalero, el que va de ‘raves’”, ha avanzado sobre su próximo proyecto literario en declaraciones a EFE.

Para ese viaje en el tiempo de “Los cuentos de Canterbury”, Mitchell crea una trama que transita por las narraciones de unos relatos a través de personas de diferentes zonas de Europa que hablan de cómo es la vida actual, ha explicado el autor británico durante su estancia en el Festival de Literatura de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción Celsius de Avilés, en Asturias.

En su opinión, “Los cuentos de Canterbury” es una obra inacabada del pasado y se presenta como “una constelación de relatos”, mientras que su propuesta es más ordenada y se plantea como una sucesión de historias, dentro de una cronológica en la edad de los personajes.

En ese discurso temporal, en el primer cuento aparecerá el protagonista más joven y en el último, el más anciano.

En esa defensa de que no se trata de una secuela, el autor ha comentado que incluso Los Beatles “fueron en su día ladrones de melodías que adaptaron a su momento y a su creatividad”.

“Creo que robar una idea y añadirle respeto e integridad nos daría como resultado la originalidad, porque todo viene siempre de algo, menos el universo”, ha declarado.

La biblioteca del futuro

Una de las constantes de su obra es el tiempo como protagonista de fondo en toda su narrativa, y por ello no es extraño que haya atendido la llamada del proyecto Future Library, en el que participan otros grandes escritores del momento.

David Mitchell participó en 2016 en el proyecto Future Library creado por Katie Paterson, con la novela corta “From Me Flows What You Call Time”, que no podrá ser leída hasta el año 2114.

Se trata de un curioso experimento que consiste en que, tras la plantación de mil árboles en un lugar de Noruega, autores de renombre internacional ceden a esta biblioteca del futuro un manuscrito que no se publicará hasta dentro de casi cien años y se imprimirá en el papel resultante de la tala de ese bosque.

Mitchell ha asegurado que nadie absolutamente, ni siquiera las personas de su entorno, conocen lo que ha escrito y es más que probable que ninguna persona adulta de cuantas viven actualmente sobre la Tierra lo vayan a llegar a leer.

Su manuscrito y el de los colegas que se han sumado a la iniciativa lo leerán otras generaciones nonatas, de las que cabría pensar, desde la perspectiva actual, que nunca vayan a utilizar el papel como soporte informativo.

Se trata de conseguir sobrepasar la mortalidad, en su caso, con un texto que sólo él conoce en estos momentos.

A la pregunta de si eso no es frustrante, el autor responde: “No, es fantástico. Es una idea tan alocada, maravillosa y bella que no pude decir que no”. EFE