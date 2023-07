Charlaine Harris pensó desde niña que tenía el “superpoder” de ser escritora

Avilés (EFE).- La escritora estadounidense Charlaine Harris, conocida sobre todo por la serie “Los misterios de los vampiros del sur”, ha confesado que la primera vez que cogió un lápiz y se puso a escribir, con apenas diez años, pensaba que tenía “un superpoder”, una especie de identidad secreta.

“Escribir siempre fue mi deseo, pensaba que era mi poder secreto, pero ahora todo el mundo lo conoce”, ha bromeado esta escritora nacida en Misisipi en una entrevista con EFE durante su participación en el Festival de Literatura de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción Celsius 232 de Avilés (Asturias).

Harris ha promocionado la nueva entrega de la serie “Gunnie Rose”, que saldrá al mercado en septiembre, ambientada en un Estados Unidos ucrónico que retrotrae al lector a los años treinta del siglo pasado.

Una Norteamérica dividida en seis naciones, en la que California, “que es el sagrado imperio ruso”, sería una de ellas, y la protagonista de la historia proviene de otro de esos países y es una luchadora que lleva pistola.

Con tantos top ventas a sus espaldas, Charlaine Harris todavía tiene muy difícil medir el mercado y saber, de antemano, qué es lo que le va a gustar al público en ese momento.

“Fui muy afortunada cuando varios de mis libros se convirtieron en bestsellers, pero es cierto que he escrito muchos otros que no han llegado a ese nivel, aunque estoy orgullosa de todo lo que he escrito y no volvería a atrás para cambiarlo”, ha declarado.

El salto a otros formatos

Sobre los saltos de sus novelas a otros formatos, como la televisión, ha considerado que cada medio es diferente y, por esa razón, como escritora piensa en sus lectores, mientras que los equipos que hacen series están enfocados a un público que las van a ver, que tiene otro lenguaje y es otra forma de expresión.

“Al principio, yo escribía para mis lectores, mientras los guionistas escribían para la pantalla, que es algo muy diferente, de modo que llegó un punto en el que me resigné o abracé la forma en que iban a expresar mis historias en ese medio, dejé de preocuparme tanto”, ha confesado.

En consecuencia, ahora se muestra “más relajada y confiada” y está más abierta a este tipo de versiones, que, además, tiene el lado bueno del efecto bumerán porque a menudo hay espectadores que se convierten en lectores para descubrir sus libros.

“Eso es lo deseable, para eso también están las series, para atraer al público hacia los libros y eso también genera más ingresos, además de permitir al espectador experimentar la historia desde el punto de vista de su creación, de su origen”, ha subrayado.

Una nueva saga aún secreta

De cara a su futuro creativo inmediato, Harris tiene “muy claro” que cuando termine con la saga de “Gunnie Rose”, con una última entrega que saldrá el próximo año, iniciará una nueva serie, cuyo contenido es completamente secreto, aunque lo tiene bien definido en su cabeza.

En cuando al futuro a más largo plazo, al que le espera al género de la fantasía y la ciencia ficción en cuanto a nuevos posibles formatos, la autora de Misisipi ha considerado que “la gente siempre va a querer leer nuevas historias y para ello está bien que haya múltiples formatos, porque van a coexistir”.

En ese futuro casi inmediato juega un papel importante la inteligencia artificial como elemento que puede entrar en competencia con la creatividad humana, y sobre este asunto la autora de “Definitivamente muerta” ha confesado que muchos escritores están asustados de lo que pueda suceder.

"Tenemos miedo de que, de alguna forma, se nos quite el poder de creadores, aunque estoy convencida de que el público siempre va a tener la oportunidad de distinguir en esta guerra entre humanos e inteligencias artificiales, qué obras están hechas por quién", ha confiado Harris.