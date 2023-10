Bendodo: Barbón está “entregado sin condiciones” a Sánchez, aunque perjudique a Asturias

Gijón (EFE).- El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, “no está dispuesto a levantar la voz ni decir nada que disguste” a Pedro Sánchez, al que está “entregado sin condiciones”, aunque “perjudique” los intereses de la comunidad.

Así lo ha asegurado Bendodo durante su participación este sábado en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Asturias que se ha celebrado en Gijón.

El dirigente del PP ha dicho que le “abochorna” el “entreguismo” del jefe del Ejecutivo asturiano tras sostener que sus palabras de que “tiene que haber Gobierno de Sánchez al precio que sea” son “ofensivas e inaceptables”.

“Lo primero es no molestar al líder, luego no hacer ruido. Asturias es la ultima opción para el PSOE. Yo no veo a Barbón levantando la mano pidiendo algo que vaya a incomodar a Sánchez”, ha subrayado Bendodo.

Al mismo tiempo, ha lamentado que numerosos proyectos en la región están “languideciendo” a causa de la gestión socialista.

El coordinador general del PP ha destacado que el “buen trabajo” realizado por el partido en Asturias tras haber conseguido unos “bueno resultados electorales”.

El fichaje de Canga

“Cuando fichamos a Diego (Canga) dijimos que era el Messi de las municipales y autonómicas y no me equivoqué”, ha recalcado Bendodo, quien ha considerado que el portavoz parlamentario es un “gran descubrimiento” y ha ido “creciendo de forma acelerada” en política.

El dirigente popular ha asegurado, además, que “si no es ahora, será pronto” cuando haya un cambio de gobierno en el Principado, puesto que el PP “ha ganado músculo” en la comunidad.

Por su parte, el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha destacado la “magnífica” intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate de investidura.

“Representa con dignidad la igualdad de todos los españoles frente a quienes están dispuestos a venderlo todo por mantener en el poder”, ha apuntado.

Queipo también ha advertido de las “diferencias internas” que empiezan a evidenciarse en el “bipartito” Gobierno del Principado entre PSOE y Convocatoria por Asturias. EFE