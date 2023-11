Barbón: No se cae el mundo por no haber ministros asturianos, pero nos hubiera gustado

Oviedo (EFE).- El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido este martes que le hubiese gustado que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez tuviese algún ministro asturiano, si bien ha advertido de que su composición no puede hacerse con “retales territoriales” sino por la capacidad de las personas para asumir cada cartera.

“¿Que nos hubiese gustado tener ministros de Asturias? Desde luego. ¿Que no los hay?, pues tampoco los hubo durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy y no se cayó el mundo”, ha afirmado Barbón, para quien es una hipocresía que desde el PP se critique ahora lo que no criticaban cuando gobernaban los suyos.

Ante esas críticas, Barbón ha incidido en que “un gobierno no es la mesa redonda de Arturo y no se hace por representaciones territoriales” y se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez, al igual que él, lo hace pensando en la capacidad de las personas y no en equilibrios territoriales.

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que “es beneficioso” que coincidan gobiernos progresistas en Madrid y Asturias y que, dado que conoce a la mayoría de ministros y mantiene una relación excepcional con algunos, como Margarita Robles o Félix Bolaños, le permitirá tener “una confianza suficiente para plantear cosas, y también para discrepar”.

Barbón ha hecho estas declaraciones al término de la Comisión Ejecutiva del Partido, que se ha reunido para valorar la composición del nuevo Ejecutivo central, del que ha destacado que muestra una “clara continuidad” respecto al anterior en las carteras clave y tiene un perfil “más político” dado que ésta será una “legislatura que va a ser compleja” a la hora de armar mayorías parlamentarias.

“La FSA valora muy positivamente todo lo que sea asegurar un gobierno progresista de España con el que podrá entenderse el de Asturias”, ha subrayado Barbón, que ha adelantado que cuestiones como el corredor ferroviario del Atlántico, el vial de Jove de Gijón, la finalización del soterramiento de Langreo, el enlace de autovías de Robledo o el proyecto de La Vega, en Oviedo, serán objeto de negociación.

Barbón ha avanzado que ya ha tenido un primer contacto telefónico, “casi de cortesía”, con el nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, al que ha dicho conocer bien y con el que espera “mantener una relación fluida” dado que para el Gobierno asturiano es una prioridad “todo lo que tiene que ver con la transformación industrial”.

Condonación de la deuda

Al referirse a la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña y la extensión de esta medida al resto de comunidades autónomas, Barbón ha asegurado que a la hora de negociar lo hará bajo el prisma de “Asturias lo primero” y que no se aceptará cualquier condonación de la deuda.

“Tiene que ser equitativa, extenderse a todas las comunidades de régimen común y no debe ser solo del fondo de liquidez autonómico (FLA), debe contemplarse también la deuda con terceros y hacerse sobre una fórmula que no parta de la deuda viva sino de la pérdida de ingresos derivada de la crisis anterior”, ha subrayado.

Barbón ha admitido también que en esta legislatura “hay que afrontar además el sistema de financiación autonómica” teniendo en cuenta la armonización fiscal y que el modelo no puede basarse solo en la población, sino que deberá tener en cuenta el coste de los servicios y que se ponderen factores como la dispersión, el envejecimiento o la orografía.

Para la FSA, ha añadido, “en estos momentos no caben debates de poliquetería barata, hacen falta grandes acuerdos como el que en su día ya se hizo en materia de financiación. EFE