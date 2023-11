Siete de cada diez niños asturianos de 10 a 15 años tienen teléfono móvil

Oviedo (EFE).- El 71,9 por ciento de los niños asturianos de 10 a 15 años tiene teléfono móvil, una proporción que en el último año ha subido una décima y que supera en 1,3 puntos a la media nacional, según revelan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La ‘Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares’ correspondiente al año 2023 también refleja que el 96,5 por ciento de los niños asturianos de 10 a 15 años han usado un ordenador en los últimos tres meses y que el 93,9 por ciento ha entrado en Internet en ese mismo intervalo de tiempo.

Entre la población de 16 a 74 años, el uso de internet en los últimos tres meses se eleva al 95,4 por ciento, mientras que 87,3 por ciento acceden a la red al menos cinco días a la semana.

La estadística del INE también refleja que el 68,5 por ciento de los asturianos ya ha comprado alguna vez por Internet, que el 63 por ciento lo ha hecho en el último año, y el 51,3 por ciento, en los últimos tres meses, ligeramente por debajo del promedio del país (55,9 %).

Teletrabajo

Asimismo, el 8,7 por ciento de los ocupados asturianos ha teletrabajado alguna vez, la sexta proporción más baja entre las comunidades autónomas, frente al promedio nacional del 13,8 por ciento.

Preguntados por la razón de no haber teletrabajado, el 73,5 por ciento de los ocupados asturianos dicen que su tipo de trabajo no les permitiría trabajar, mientras que el 17,7 por ciento asegura que no lo ha hecho pese a que su trabajo sí lo permitiría. EFE