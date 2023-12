Las enmiendas parciales moverán poco más de un millón en un presupuesto de 6.348 millones

Oviedo (EFE).- Las 37 enmiendas parciales presentadas por los grupos que sustentan al Gobierno y los dos diputados del Grupo Mixto a los presupuestos del Principado para el próximo año moverán poco más de un millón de euros de los más de 6.348 millones a los que ascienden las cuentas autonómicas elaboradas por el Ejecutivo de Barbón.

El PP ha presentado otras 168 y Foro una más en solitario -Vox no ha presentado ninguna- que se reservarán para el debate en el pleno que se celebrará el viernes en la Junta General del Principado y en el que los presupuestos saldrán adelante como mínimo con el apoyo de socialistas, IU y la diputada de Podemos a la espera de que se defina el sentido del voto del único diputado de Foro.

No obstante, una vez calificadas favorablemente por la Comisión de Hacienda todas las presentadas, el parlamentario forista, Adrián Pumares, sólo había presentado una en solitario, pero había suscrito otra junto a los socialistas e IU-Convocatoria por Asturies y diecisiete más junto a éstos dos grupos y a la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, con la que integra el Grupo Mixto.

Socialistas e IU también han presentado otras 19 enmiendas conjuntas junto a la diputada de Podemos, que al igual que las suscritas con Foro -en total 37- se incorporarán al dictamen que sobre el proyecto de ley de presupuestos del Principado para 2024 se votará en el pleno del vienes para proceder a la aprobación definitiva de las cuentas autonómicas.

PP y Vox

El PP, que el pasado año no sacó adelante ninguna de las 127 enmiendas parciales que defendió, ha presentado en esta ocasión 168 por un montante global de 55,5 millones de euros, mientras que Vox decidió no presentar ninguna al considerar que no se pueden proponer cambios que reduzcan las partidas de gastos superfluos.

Las enmiendas parciales sólo pueden plantear cambios de partidas en el seno de cada Consejería y por cada incremento de gasto que planteen deben hacer constar de qué partida incluida en el presupuesto se detrae la misma cantidad.

“Las enmiendas no permiten hacer cambios en beneficio directo de los asturianos, solo cambiar dinero de un sitio para otro, sin atender a lo que realmente importa”, ha señalado la portavoz de Vox, Carolina López al justificar la decisión de su grupo de no presentar ninguna.

Sin embargo, el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, ha señalado que su grupo no piensa renunciar a la “obligación” de presentar propuestas a unas cuentas “insolidarias y que esquilman a los asturianos”.

Entre otras, el PP pide un plan de reactivación laboral dotado con 7 millones de euros, que se destinen 2,8 millones a la creación de tres nuevos espacios industriales, tres millones para aumentar la partida de daños del lobo y compensar a los ganaderos por el lucro cesante o que se reserven 2,2 millones para poder pagar el plus de peligrosidad que reclaman las trabajadoras del ERA.

Antes de que el viernes se celebre la sesión plenaria de la Cámara autonómica, la Comisión de Hacienda se reunirá mañana para aprobar el dictamen sobre el proyecto de ley al que se incorporarán al menos las enmiendas 37 enmiendas conjuntas del resto de grupos.

Cambios conjuntos de PSOE, IU y Mixto

Los 17 cambios conjuntos planteados por socialistas, IU y los dos diputados del Grupo Mixto mueven partidas por un importe ligeramente superior al millón de euros, la mayor de ellas la que incrementa en medio millón la destinada a reforzar la política de apoyo al comercio de proximidad

Foro, IU y PSOE han planteado incluir una partida de 20.000 euros para avanzar en los estudios para el desdoblamiento de la AS-117, mientras que los dos últimos grupos han suscrito con la diputada morada otros 19 cambios que solo suponen cambios de partidas por un importe total de 60.000 euros.

En concreto, dieciséis plantean cambios de mil para aumentar el apoyo al asturiano en distintos concejos y al Parque Histórico del Navia, otras dos de 2.000 euros para apoyar al Museo Etnográfico del Oriente y al Festival Intecéltico y una de 40.000 euros para aumentar el presupuesto destinado a fomentar el deporte de equipos femeninos.

Foro ha presentado además en solitario una enmienda en solitario por importe de 2,5 millones para que se financie el intercambiador del Humedal, en Gijón. EFE