PP y Foro instan a la izquierda a apoyar una ley que proteja la idiosincrasia del campo

Oviedo (EFE).- El PP y Foro Asturias han instado este miércoles a los partidos de la izquierda representados en la Junta General – PSOE, IU y Podemos- y al Gobierno del Principado a que olviden intereses partidistas y apoyen la concreción de una ley autonómica que defina y proteja el patrimonio sensorial del campo ante la creciente conflictividad entre sus habitantes y los turistas que lo visitan.

Los diputados regionales Luis Venta Cueli (PP) y Adrián Pumares (Foro) han hecho este planteamiento en una rueda de prensa organizada por Asturias Ganadera para recabar los apoyos necesarios en el parlamento asturiano para promover una ley que normalice en lo posible la convivencia entre los lugareños y los visitantes, a semejanza de una normativa promulgada en Francia.

El portavoz de esta asociación, Xuan Valladares, ha lamentado que los partidos de la izquierda (PSOE, IU y Podemos) hayan decidido no acudir a su llamada, después de que solicitaran el veto a Vox, para sentarse en un mesa de negociación para consensuar una ley que sería pionera en el país.

“Estoy medio decepcionado y medio cabreado por la ausencia de una izquierda que ha traicionado una vez más a Asturias. El campo necesita desarrollar una ley que proteja al medio rural de los nuevos colonizadores del mundo urbano”, ha remarcado Valladares, que ha advertido de la “creciente conflictividad que se está registrando en Asturias, con enfrentamientos personales que han dado lugar a numerosos pleitos, denuncias e injusticias”.

Por su parte, Venta ha indicado que “el interés de los partidos representados en la Junta General debe ser que los asturianos que viven en el campo puedan desarrollar su manera de vida sin obstáculos, sin que nadie les moleste y respetando las actividades del medio rural”.

“Es el mundo al revés. La oposición haciendo un llamamiento al Gobierno para que legisle a favor de los asturianos”, ha subrayado el parlamentario del PP, que ha asegurado que su Grupo Parlamentario presentará una proposición de ley, aunque ha reconocido que necesita el apoyo de, al menos cinco diputados más, ya que PP, con 17, y Foro, con 1, suman 18 de los 45 escaños de la Cámara.

En su intervención, Pumares ha afirmado que no entiende que los partidos de la izquierda hayan renunciado a apoyar esta normativa y les ha conminado a dejar a un lado sus intereses partidistas para legislar en favor del campo asturiano y de sus habitantes.

“Estoy a favor de que se consensúe una normativa. El primer paso para que salga adelante pasa por apoyarla públicamente y el segundo por remangarse y hacerla posible. No veo ningún problema ideológico o político para no estar aquí”, ha recalcado, que ha señalado que no cree que exista una normativa que “entre en colisión” legal con esta nueva ley.

Aumento de visitantes por el AVE

Valladares ha señalado la relevancia de esta nueva normativa en favor de preservar el medio rural ante la llegada de turistas, sobre todo ante la llegada del AVE al Principado, que “potenciará el aumento de visitantes y compradores de segundas viviendas”.

La nueva normativa debe introducir el código ambiental de ‘sonidos’ y ‘olores’ como características de los espacios rurales y naturales, que forman parte del patrimonio común de la nación gala gracias a esta Ley, junto con los paisajes o la arquitectura tradicional.

En un comunicado difundido tras la celebración de esta rueda de prensa, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha denunciado que el hecho de que “la izquierda haya presionado a Asturias Ganadera para excluir a su partido de un acuerdo en beneficio del medio rural es la última y enésima falta de respeto hacia la gente del campo”. EFE