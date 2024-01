IU advierte a Barbón de que no contempla “ni como hipótesis” privatizar la ITV

Oviedo (EFE).- Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en el Gobierno regional donde ocupa la Consejería de Ordenación del Territorio, ha advertido hoy al presidente del Principado, Adrián Barbón, de que no contempla “ni como hipótesis” la posibilidad de llevar a cabo un cambio en el actual modelo de gestión de las inspecciones técnicas de vehículos en Asturias.

Barbón advirtió ayer de que, de continuar el conflicto que desde el pasado mes de noviembre ha supuesto la celebración de paros en la empresa que han generado un atasco en la realización de las obligatorias inspecciones a que deben someterse los vehículos, el Gobierno se vería obligado a plantearse otro modelo de gestión, que solo en Andalucía y el Principado sigue siendo público.

Una ofensiva de empresas para hacer con un servicio clave

En un comunicado, el secretario de Estrategia y Política de Alianzas, Alejandro Suárez, ha criticado hoy la “nula oportunidad” de las declaraciones de Barbón en un momento en el que el PP plantea una ofensiva para la entrada de empresas privadas en un servicio clave para garantizar la seguridad del parque móvil de Asturias.

“Izquierda Unida de Asturias rechaza frontalmente la posibilidad de resolver un conflicto laboral privatizando un servicio público. Un Gobierno en el que esté IU no contempla, ni como hipótesis, la privatización de servicios públicos y sí contempla una negociación en la que no se le dé la razón a los trabajadores cuando no la tienen”, ha subrayado.