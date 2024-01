La candidatura crítica en Podemos se compromete a revisar todas las expulsiones

Oviedo (EFE).- La candidatura del sector crítico para las primarias de las que saldrá una nueva dirección de Podemos Asturies, encabezada por la abogada Olga Blanco, se ha comprometido a revisar las casi cuarenta expulsiones de militantes y dirigentes llevadas a cabo en la organización y a retomar las relaciones con la única diputada autonómica de la formación, Covadonga Tomé.

Horas después de que hiciera lo propio Diego Ruiz de la Peña, que opta a liderar Podemos con el apoyo de la anterior dirección autonómica y de la estatal, Blanco ha presentado su candidatura -Somos Mayoría-Unidá y Futuru p’Asturies- en la ovetense Plaza de la Escandalera, escenario de las movilizaciones del 15M que fueron el germen de la creación de la formación morada hace diez años.

Blanco ha advertido de que había adoptado esta decisión en un momento en el que la democracia interna en Podemos “está en riesgo” y que había actuado como cualquier ciudadano en esas circunstancias “dando un paso adelante” y poniéndose al frente de una candidatura que, ha subrayado, aglutina a diversas sensibilidades existentes en el seno de su partido.

Así, ha incidido en que optó por convertirse en candidata después de que la gestora de Podemos Asturies decidiera que, al igual que en el caso de Tomé, a la que no se permitió concurrir a las primarias al estar suspendida cautelarmente de militancia, tampoco se dejara participar en el proceso al ex concejal de Langreo Elías López, que salió de Podemos tras enfrentarse por el liderazgo del partido en su concejo al ex diputado Rafael Palacios, ahora al frente de la gestora autonómico.

López volvió a inscribirse en Podemos, donde contaba con una larga trayectoria, pero la gestora descartó que pudiera ser candidato al tener una antigüedad inferior a seis meses como militante, una decisión que llevó a Blanco a ponerse al frente de una veintena de personas que iban a concurrir también como candidatas tras obtener los 90 avales requeridos -187 en su caso-.

“Tenemos que volver a ser el podemos que era, abrir las puertas y las ventanas y dejar de hablar de nosotros. Esto no se puede morir y menos así”, ha subrayado tras mostrar su voluntad de reunirse con la diputada de Podemos para retomar las relaciones y de aplicar el mecanismo previsto en los estatutos del partido para revisar las sanciones y expulsiones llevadas a cabo en los últimos meses.

A su juicio, el programa político de Tomé en la Junta General “es el de Podemos y hay que tirar para delante con él” dado que el partido morado afronta “una situación límite” en la que todos deben unirse para volver a ser una herramienta política útil y no un partido centrado permanentemente en una batalla campal interna “que solo interesa a los que mandan y quieren seguir mandando”.

Blanco es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, experta en Criminología, Derecho Laboral, Mercantil y de la Seguridad Social y diplomada en Estudios Legales por la University of Wales College of Cardiff. Ha sido profesora en Seguridad Social en el Curso de Experto Sociolaboral de la Universidad de Oviedo y en 2021 fue elegida presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos Asturies. EFE