Queipo se estrena como presidente en la Junta reprochando la ausencia de Barbón

Oviedo (EFE).- El portavoz popular en el parlamento asturiano, Álvaro Queipo, ha estrenado este martes su cargo de presidente del PP en la Cámara autonómica con un reproche al jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, por su renuncia a atender la petición de su grupo de comparecer ante el pleno para informar del impacto del contenido de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez.

Los grupos parlamentarios conocían desde la junta de portavoces de la semana pasada que Barbón no comparecería en la Cámara dado que el Reglamento de la Junta General no contempla la posibilidad de pedir específicamente la comparecencia del presidente y que, si así se plantea por alguna formación, es el jefe del Ejecutivo quien tiene la última palabra para atenderla o no.

Después de que el presidente de la Cámara, Juan Cofiño, explicara esta circunstancia ante el pleno, Queipo ha pedido la palabra en su primera intervención ya como presidente del PP de Asturias para mostrar su “sorpresa y decepción” ante el comportamiento del Gobierno.

“Valgo lo que valen mis palabras dijo el presidente en su discurso de investidura y ahora es difícil saber qué intentan ocultar con este silencio. Ha elegido también no escuchar lo que tenían que decir los grupos y eso es decepcionante”, ha añadido Queipo.

El PSOE acusa al PP de manipular y sobreactuar

La réplica ha venido de la portavoz socialista, Dolores Carcedo, que ha recordado que Barbón comparecerá mañana como hace en cada pleno para responder a las preguntas de la oposición y ha emplazado al PP a dejar “la manipulación”, “la sobreactuación” y el intento de engañar a los asturianos para empezar “a pasar página” y a “saber perder”.

Al debate se ha sumado también la portavoz de Vox, Carolina López, para mostrar su respaldo a la intervención de Queipo y criticar la “poca valentía” de Barbón, “el mismo presidente que decía que iba a dar la cara por todos los asturianos, y que se ha quedado en casa”. EFE