Ucrânia convida Lula a visitar país para ver “verdadeira natureza” da guerra

Kiev (EFE).- O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia considerou nesta terça-feira que a opinião que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sobre o país não corresponde com a situação real, razão pela qual o convidou a visitar Kiev para compreender a “verdadeira natureza” da agressão russa.

“Reiteramos nosso convite a Luiz Inácio Lula da Silva para visitar a Ucrânia e entender as verdadeiras causas e a natureza da agressão russa e suas consequências para a segurança global”, escreveu o porta-voz de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, em um post no Facebook.

Nikolenko ressaltou ainda que “a Ucrânia observa com interesse os esforços do presidente do Brasil para encontrar uma solução que ponha fim à guerra”.

“Ao mesmo tempo, a abordagem que coloca a vítima e o agressor no mesmo nível e acusa de fomentar a guerra os países que ajudam a Ucrânia a se defender de uma agressão mortal não está de acordo com a realidade”, enfatizou.

O porta-voz também destacou que “a Ucrânia não precisa ser convencida de nada”.

“A guerra de agressão está sendo travada em solo ucraniano e está causando sofrimento e destruição indescritíveis. Mais do que ninguém no mundo, esperamos acabar com a agressão russa com base na fórmula para a paz proposta pelo presidente (ucraniano, Volodymyr) Zelensky”, completou. EFE