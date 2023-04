Chico Buarque recebe Prêmio Camões com quatro anos de atraso

Lisboa (EFE).- Em cerimônia emocionante e rodeado pelos presidentes de Portugal e Brasil, o escritor, cantor e compositor Chico Buarque recebeu nesta segunda-feira o prêmio Camões, o qual ganhou em 2019 e que Jair Bolsonaro se recusou a entregar.

A atribuição do prêmio a Chico é uma amostra das dificuldades nas relações entre Brasil e Portugal durante o governo de Bolsonaro.

A cerimônia de entrega do prêmio, no palácio de Queluz, nos arredores de Lisboa, foi um momento emotivo, animado pelas piadas de Chico e pelos seus laços estreitos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mandatário português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

“Recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal, e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados, ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo”, disse Chico Buarque, aludindo ao período de Bolsonaro no poder.

“Seus quatro anos de governo desastroso duraram uma eternidade. O tempo parecia andar para trás”, acrescentou o artista, que alertou que “a ameaça fascista persiste no Brasil e um pouco em todas as partes”.

No entanto, disse que “valeu a pena esperar” para receber o prêmio na véspera do aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal, onde disse se sentir “em casa”.

Lula denunciou ainda que “o ataque à cultura em todas as suas formas foi uma dimensão importante do projeto que a extrema direita tentou implementar no Brasil”.

“Se estamos aqui hoje para essa reparação da obra de Chico, é porque a democracia finalmente venceu no Brasil”, declarou.

“Todos nós consideramos Chico Buarque como parte integrante do nosso patrimônio comum. Chico esperou quatro anos para receber o prêmio em mãos, e nós esperamos quatro anos para entregá-lo, como fazem os amigos uns pelos outros”, afirmou Rebelo.

A cerimônia de entrega do prêmio fez parte da visita oficial de Lula a Portugal, onde chegou na sexta-feira passada para participar em uma cúpula bilateral – a primeira em sete anos – e um fórum empresarial.

A visita selou o reencontro dos dois países após anos de afastamento durante o bolsonarismo e resultou em mais de uma dezena de acordos comerciais, incluindo um acordo que permite à Embraer produzir em Portugal aviões utilizados pela Otan.

Lula concluirá a sua visita na terça-feira, com uma cerimônia no Parlamento português. Seguirá depois para Madri, última parada da sua primeira viagem à Europa após assumir o terceiro mandato, com uma agenda marcada pela promoção do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul e pela sua proposta de negociação de paz para a guerra na Ucrânia. EFE