PROGRAMA FLEV

13:30 – Welcome coffee e credenciamento

14:00 – Cerimônia de abertura

Gabriela Cañas, Presidente da EFE (online)

ApexBrasil

Teresa Ribera Rodríguez, Mensagem em vídeo da Ministra de Transição Ecológica e Desafio Demográfico da Espanha



14:30 – Painel: Conquistas e desafios na gestão de resíduos na América Latina

Palestrantes:

–Carlos Silva Filho, Presidente da ISWA

–Fernando Meier, CEO da ONG suíça Ecotechsy

–Arturo Larena, Diretor do EFEVerde

Moderadora: Adriana Perroni, apresentadora da RecordTV

15:20 – Painel: Acesso à água e gestão de recursos hídricos na América Latina

Palestrantes:

–Virgínia Sodré, Conselheira do Green Building Council Brazil (GBC Brasil)

–Ângelo Lima, Diretor executivo do Observatório da Água

–Henrique Marinho Leite Chaves, Coordenador do Programa GRAPHIC da UNESCO América Latina e Caribe

– Flávia Takeuchi, Gerente de Sustentabilidade da AkzoNobel para a América Latina

Moderadora: Giuliana de Toledo, Editora de Meio Ambiente da Folha de S. Paulo



16:10 – Painel: Crise climática e segurança alimentar: Como práticas sustentáveis podem combater a fome

Palestrantes:

– Mario Lubetkin, Representante da FAO para a América Latina e o Caribe (online)

– Eli Weiss, Líder do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial no Brasil

– Clenio Pillon, Diretor executivo de pesquisa e inovação da Embrapa

Moderadora: Isadora Camargo, jornalista do portal Globo Rural-Valor

17:00 – 17:15 – Coffee break

17:20 – Painel: Fontes renováveis de energia e descarbonização, motores da luta contra a crise climática

Palestrantes:

–Enio Verri, Diretor-Geral de Itaipu Binacional

–Luciana Costa, Diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES

–Julio Meneghini, Diretor Executivo e de Pesquisa do RGCI

–Manuel Pulgar-Vidal, Líder da Prática Global de Clima & Energia da WWF Internacional

Moderador: Marcelo Bernardino, CEO de Indra Minsait no Brasil

18:10 – Diálogo: Economia verde, fonte de empoderamento econômico para comunidades

–Valcléia Solidade, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da ONG Fundação Amazônia Sustentável

–ApexBrasil

Moderador: Manuel Pérez Bella, Diretor-geral da Agência EFE no Brasil

19:00 – Conclusões

–Manuel Fuentes García, Diretor Editorial da Agência EFE para a América

19:20 – Cerimônia de encerramento

–Manuel Fuentes García, Diretor Editorial da Agência EFE para a América

Acompanhe ao vivo a partir das 14h através do link: https://youtube.com/live/apTS7Hlj-FM?feature=share