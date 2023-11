Anitta promete recuperar em 2024 o funk carioca que corre em suas veias

Paula Cabaleiro.

Bogotá (EFE).- Após um período de descanso forçado devido a um problema de saúde, Anitta promete voltar em 2024 com mais força do que nunca para recuperar em novas músicas o funk carioca que corre em suas veias e continuar levando-o para o mundo inteiro, segundo disse em uma entrevista à Agência EFE na Colômbia.

A cantora teve que passar por uma cirurgia há alguns meses devido às dores e complicações decorrentes da endometriose que lhe foi diagnosticada há quase uma década.

Anitta, que se apresentou no último final de semana no festival Megaland, em Bogotá, disse que por isso neste último ano não conseguiu trabalhar ou lançar músicas para apresentar no Grammy Latino, realizado há duas semanas em Sevilha (Espanha), no qual esteve presente.

Mesmo sabendo que neste ano não seria indicada, como foi em 2022 com ‘Envolver’, a cantora não se arrependeu. “Tem que ser a hora de alguém, nem sempre pode ser a hora da mesma pessoa”, declarou.

A primeira artista brasileira a se tornar número um global do Spotify considera importante saber quando parar: “Esse ano estive descansando e aproveitando para voltar a ser eu mesma e cuidar da saúde”, enfatizou.

No entanto, sua carreira não parou completamente: lançou singles como seu recente ‘Funk Rave’, pouco a pouco os projetos voltaram à sua agenda e agora promete expandi-los no próximo ano com novas canções.

“Espero voltar a atuar”

Além disso, Anitta se aventurou como atriz este ano na série espanhola “Elite”, da Netflix, na qual interpretou uma instrutora de autodefesa que ensina uma garota a se proteger dos abusos do parceiro.

A cantora declarou que “adoraria” voltar à frente das câmeras dada a boa recepção que seu personagem teve: “Espero que mais convites cheguem e eu possa continuar atuando”.

A série causou boa impressão tanto nela como na mãe, que lhe disse, surpresa e com humor: “Esta não é minha filha!”.

Esse não foi o único evento em sua recente visita à Espanha, pois além do Grammy Latino, a brasileira foi jurada do programa “Operación Triunfo”, no qual também cantou sua música ‘Mil veces’.

Brasil presente em todos os shows

Os shows de Anitta no palco são como uma passagem de ida e volta para o Brasil por conta de suas roupas provocantes e alegres com franjas, glitter e transparências nas quais canta não só em português, mas também em inglês e espanhol.

O ritmo carioca “corre em minhas veias”, disse, ressaltando que, apesar de nos últimos anos ter experimentado o reggaeton em músicas como ‘Downtown’, permanece “fiel” aos ritmos das comunidades cariocas: “Estão no meu coração, nas minhas raízes”.

A última passagem da artista pela Colômbia havia sido há cinco anos, no Festival Megaland, ao qual voltou no último sábado como uma das atrações principais.

Por isso, destaca que a Colômbia sempre a faz sentir-se “super bem recebida” e, como notou em suas redes sociais, voltaria ao país ‘mil vezes’, em alusão à sua última música em que compartilha um vídeoclipe com Damiano David, vocalista do Måneskin.

A filmagem do videoclipe “foi intensa”, segundo comentou, citando que “houve muita energia” que oscilava entre “estar juntos brigando e se beijando”, mas lembrou tudo como uma experiência muito divertida porque “Damiano é super profissional”. EFE