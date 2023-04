Comandante da Artemis II destaca nova missão lunar como “passo rumo a Marte”

Lorenzo Castro |

Miami (EFE).- O astronauta Reid Wiseman, da Nasa, se diz emocionado por ter sido escolhido para comandar a histórica missão Artemis II, e também privilegiado por fazer parte de uma nova era espacial, na qual a humanidade terá uma presença permanente na Lua e chegará a Marte.

“Ser uma espécie de pequeno passo nesse caminho que tem como meta Marte é fascinante”, disse em entrevista à Agência EFE Wiseman, comandante da missão Artemis II tripulada, que deverá decolar rumo à Lua em novembro de 2024 para voar ao redor do satélite antes de retornar à Terra.

Esta viagem marcará o fim de um período de mais de meio século da conquista da Lua, desde o final da missão Apollo 17, em 1972, e marcará o início de uma era na qual a Nasa vai explorar o espaço profundo, indo além da baixa órbita terrestre, na qual se concentrou nas últimas décadas.

“Vamos a Marte”, disse Wiseman, assim como o diretor da Nasa, Bill Nelson, quando anunciaram, ontem, os quatro membros da tripulação da Artemis II, incluindo um astronauta da agência espacial canadense (CSA), no Centro Espacial Johnson em Houston, no estado do Texas.

“Tal afirmação, significa construir um portal para o ambiente lunar, ver pegadas humanas na Lua, ver instalações de pesquisa científica construídas”, acrescentou Wiseman.

“Quem sabe, talvez ver 100 mil pessoas vivendo na Lua em nossa vida. E então você começa a nos ver rumo a Marte”, disse o astronauta, que completou sua primeira missão espacial em 2014, quando participou da Expedição 41 da Estação Espacial Internacional (ISS).

Este roteiro acontece em paralelo a iniciativas comerciais, tais como a estação espacial que a empresa privada Axiom planeja construir, ou a viagem à Lua que o bilionário japonês Yusaku Maezawa pretende fazer junto com outras dez pessoas a bordo do foguete espacial da empresa privada SpaceX, com data ainda não agendada.

“Está acontecendo agora mesmo, isso não é um sonho, é a realidade”, disse Wiseman.

Tripulação diversificada, um reflexo da humanidade

Os quatro membros da missão Artemis II vão decolar do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, no estado da Flórida, a bordo de uma cápsula Orion transportada pelo foguete SLS.

Ambas as naves espaciais foram testadas na missão Artemis I, não tripulada, em 2022.

A tripulação é completada pelo piloto Victor Glover, um homem negro, e pela especialista de missão Christina Hammock Koch, que se tornará a primeira mulher a voar além da órbita terrestre baixa, além de Jeremy Hansen, este último da CSA e o primeiro canadense a fazer uma viagem tão distante.

“Estou voando com três das melhores pessoas que já conheci, somos todos muito bons amigos. Haverá dias difíceis, mas estamos ansiosos para ir e fazer isso”, disse o comandante da missão, acrescentando que seus parceiros de expedição são um reflexo da diversidade da Nasa.

“Rezo para que Deus abençoe esta missão, mas também para que possamos continuar a servir como fonte de inspiração para a cooperação e a paz, não apenas entre nações, mas em nossa própria nação”, disse durante a apresentação Glover, que foi o piloto da missão Crew-1 da Nasa, em conjunto com a SpaceX.

Um dia antes de serem oficialmente apresentados, os quatro membros da tripulação receberam um telefonema do presidente dos EUA, Joe Biden, que lhes agradeceu pelos serviços prestados ao país e por inspirar o mundo.

“Foi algo que vamos guardar para o resto de nossas vidas”, disse o comandante.

Pronto para começar o treinamento e o plano de formação, que inclui a prática em simuladores de voo, Wiseman contou que não está desapontado por ter sido selecionado para a segunda missão do programa Artemis – isso elimina suas chances no futuro imediato de desembarcar na Lua com a missão Artemis III, que a Nasa quer completar até o final de 2025.

“Para mim, e estou realmente falando sério, estou mais animado para ver meu amigo pousar na Lua do que para me ver pousar na Lua. Há alguns astronautas incríveis neste momento na Nasa”, afirmou Wiseman.

“Ficou claro para os quatro tripulantes que o objetivo final do Artemis II é preparar o caminho para futuras missões neste programa. Estaremos pensando em nossos amigos, colegas que vão trabalhar no ambiente lunar”, finalizou o comandante da missão. EFE