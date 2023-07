Meta apresenta ferramenta de IA capaz de gerar imagens a partir de texto e vice-versa

Nova York (EFE).- A Meta – empresa controladora de Facebook, Instagram e WhatsApp – lançou nesta sexta-feira o CM3leon, uma ferramenta de inteligência artificial (IA) generativa capaz de gerar uma imagem a partir de um texto e vice-versa.

Em comunicado, a empresa cita vários exemplos; como, por exemplo, se digitarmos “um pequeno cacto com chapéu de palha e óculos de sol neon no deserto do Saara”, em seguida é gerada uma imagem com essa descrição.

Outra função é editar uma imagem a partir de uma indicação com um texto, como “modificar a cor do céu” em uma foto ou “colocar bigode” na pintura “Moça com brinco de pérola” de Johannes Vermeer.

Além disso, a ferramenta permite que se peça à IA que descreva uma foto com palavras.

Desde que a IA se tornou popular no final do ano passado, várias empresas lançaram ferramentas do tipo e a Meta garante que o CM3leon é melhor do que algumas delas.

“Ao comparar o desempenho com o ponto de referência de geração de imagem mais utilizado (Zero-shot MS-COCO), o CM3Leon atinge uma pontuação FID (Fréchet Starting Distance) de 4,88, estabelecendo um novo estado da arte na geração de texto a imagem e superando o modelo de texto a imagem do Google (Parti)”, garante a empresa no comunicado.

No entanto, a Meta não menciona o Midjourney ou o Dall-e da OpenAI, as ferramentas mais populares para esse tipo de tarefa até agora. EFE