Comissão Europeia suspende campanhas publicitárias no X para evitar desinformação

Bruxelas (EFE).- A Comissão Europeia pediu aos seus serviços que parem de veicular campanhas publicitárias na rede social X, ex-Twitter, por conta das preocupações que esta rede levanta devido à “desinformação”, confirmou nesta sexta-feira o porta-voz de Economia Digital, Investigação e Inovação, Johannes Bahrke.

“Temos assistido recentemente à desinformação e discurso de ódio em diferentes plataformas (…) e temos aconselhado a nossos serviços que evitem publicidade (no X) neste momento”, disse Bahrke, durante entrevista coletiva diária da Comissão Europeia ao ser perguntado por uma informação divulgada na revista “Politico”.

Ele acrescentou que Bruxelas irá analisar a “evolução da situação” e decidirá posteriormente em função das circunstâncias.

Lembrou que a Comissão “avalia regularmente” a situação para determinar se está “de acordo” com seus objetivos de política de comunicação fazer publicidade em determinados meios ou redes.

“Estamos em contato com o X e outras plataformas e aguardamos suas respostas”, disse.

O porta-voz especificou que mesmo que as campanhas publicitárias sejam suspensas, os serviços da Comissão podem continuar utilizando a rede social para comunicações.

A Comissão advertiu a todos os chefes de serviço e diretores-gerais da instituição sobre a desinformação no X, em particular em relação à guerra entre Israel e Hamas, o que levou a instituição a recomendar a suspensão temporária da publicidade nesta plataforma, até novo aviso e para evitar danos à reputação do bloco comunitário, segundo a revista.

No mês passado, Bruxelas notificou o dono do X, Elon Musk, para o informar das medidas que estava aplicando a empresa para eliminar o “conteúdo terrorista” e “ilegal” que segundo Bruxelas circulava na rede social após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. EFE