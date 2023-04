Santander descarta contágio no Brasil por crise do SVB

São Paulo (EFE).- O presidente do Santander Brasil, Mario Leão, descartou nesta terça-feira um risco de contágio no país pela crise que começou nos bancos voltados para o setor de tecnologia nos Estados Unidos.

O executivo afirmou que “todos” os rivais da instituição no segmento de bancos digitais, incluindo o Nubank, têm um nível de liquidez “bastante adequado”.

“Aqui no Brasil, as fintechs são saudáveis. Elas não merecem uma fuga de depósitos. Temos um ambiente competitivo bastante saudável”, disse Leão em uma entrevista coletiva na qual comentou os resultados trimestrais do banco.

Leão também enfatizou que a crise desencadeada em bancos de médio porte nos Estados Unidos após o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) “não foi algo sistêmico, não se espalhou” e foi controlada de forma “relativamente rápida”.

A crise do SVB assustou os mercados e os clientes, que correram para sacar dinheiro do banco, levando-o ao colapso.

Essa situação desencadeou uma tempestade financeira que engoliu outro banco de características semelhantes, o Signature Bank, e também atingiu duramente bancos europeus. EFE