Vini Jr vai depor na 3ª feira em caso de ofensas racistas que sofreu

Palma (EFE).- A titular do Juizado de Instrução 3 de Palma, Martina Mora, convocou o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, a depor por videoconferência na terça-feira, e de forma presencial o torcedor do Mallorca acusado de insultá-lo durante a partida do Campeonato Espanhol disputada entre as duas equipes no último dia 5 de fevereiro no estádio Son Moix.

O jogador deverá depor às 9h30 (hora local) por videoconferência perante a juíza de instrução do processo em Palma, conforme confirmado por fontes legais.

Porém, neste horário, existe a previsão do brasileiro estar treinando com sua equipe visando o duelo contra o Barcelona, na quarta-feira, no Camp Nou, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Rei.

Por sua vez, o torcedor do Mallorca, de 20 anos, identificado pela Polícia Nacional como o autor dos insultos xenofóbicos e racistas, deverá comparecer por volta das 10h (hora local) no tribunal como investigado por crime de ódio, como antecipou a imprensa espanhola.

A Brigada de Segurança Popular e a Unidade de Drones da Polícia Nacional iniciaram uma investigação sobre os supostos insultos racistas a Vini Jr que resultaram na identificação do jovem torcedor.

O Mallorca, que participou no caso, expulsou o investigado do seu quadro de sócios, retirou seu carnê de ingressos e o proibiu de entrar no estádio Son Moix.

O jovem investigado também foi denunciado pela LaLiga – entidade que organiza o Campeonato Espanhol – por insultos racistas contra Samu Chukwueze após a partida contra o Villarreal, em 18 de fevereiro, no mesmo estádio. EFE