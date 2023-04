Frank Lampard é o novo treinador do Chelsea até o fim da temporada

Londres (EFE).- O Chelsea anunciou nesta quinta-feira a contratação de Frank Lampard como treinador até ao final da temporada, quando a direção do clube inglês vai contratar um técnico em definitivo, com os nomes de Julian Nagelsmann e Luis Enrique na pauta.

A escolha do inglês, que já comandou os ‘Blues’ entre julho de 2019 e janeiro de 2021, foi apressada nas últimas horas devido à necessidade de tomar uma decisão após a demissão no último domingo de Graham Potter e pela oportunidade de ter tempo suficiente para analisar qual o melhor nome para assumir a equipe na próxima temporada.

Lampard, desta forma, regressa ao clube onde jogou por uma década e que dirigiu depois da fase de Maurizio Sarri e antes da de Thomas Tuchel. Ele foi demitido em janeiro de 2021 por maus resultados e foi substituído por Tuchel, que conquistou a Liga dos Campeões naquela mesma temporada.

Entre suas maiores conquistas está o desenvolvimento de jovens como Mason Mount, que já conhecia do Derby County e a quem, apesar das críticas que o descreviam como “o olho direito de Lampard”, deu confiança e se tornou titular regular do Chelsea.

“Temos o prazer de receber Frank de volta a Stamford Bridge. Ele é uma lenda neste clube. Enquanto continuamos nossa busca exaustiva por um técnico permanente, queremos fornecer ao clube e aos nossos torcedores um plano claro e estável para o restante da temporada”, disseram os proprietários em uma declaração.

Lampard não trabalha desde que foi demitido pelo Everton, em janeiro, onde passou um ano, não conseguindo colocar o time na parte de cima da tabela.

Julian Nagelsmann, recentemente demitido do Bayern de Munique e bem relacionado como Laurence Stewart, diretor esportivo do Chelsea com quem trabalhou no RB Leipzig, e Luis Enrique, que se reuniu com a diretoria do clube londrino, são os mais cotados.

Lampard traz alguma estabilidade, conhecendo grande parte do plantel, e é uma autoridade importante para que a equipe não desista no resto da temporada, sobretudo nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. EFE