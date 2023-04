Rodrygo decide contra Chelsea e leva Real às semifinais; Milan elimina Napoli

Redação Central (EFE).- Com dois gols de Rodrygo, o Real Madrid voltou a vencer o Chelsea nesta terça-feira, por 2 a 0, em pleno Stamford Bridge, e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, enquanto o Milan segurou o empate de 1 a 1 com o Napoli, também fora de casa, para chegar entre os quatro melhores do torneio continental pela primeira vez em 16 anos.

Atual campeão, o Real havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar, no Santiago Bernabéu, mas confirmou a classificação com grande atuação de Rodrygo, que balançou as redes duas vezes no segundo tempo, primeiro com assistência de Vinícius Jr, depois com passe de Valverde.

Na próxima fase, a equipe treinada por Carlo Ancelotti enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Manchester City, que fazem o jogo de volta amanhã. No primeiro jogo, o City derrotou o Bayern por 3 a 0 em casa.

No Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli, time sensação da temporada, foi a campo com a casa cheia para tentar se recuperar da derrota de 1 a 0 no jogo de ida, no San Siro, mas não conseguiu mais do que um empate com o Milan.

Em partida na qual ambas as equipes perderam cobranças de pênalti – Giroud, pelo Milan, e Kvaratskhelia, pelo Napoli – os visitantes saíram na frente, ampliando a vantagem com Olivier Giroud no fim do primeiro tempo. Osimhen empatou nos acréscimos da segunda etapa, mas não houve mais tempo para a reação.

Nas semifinais, o Milan terá pela frente um clássico contra a Inter de Milão ou o Benfica. No primeiro duelo, a equipe italiana levou a melhor, vencendo por 2 a 0 fora de casa. EFE