Ministério Público pede arquivamento de investigação sobre insultos a Vini Jr em Valência

Valência (EFE).- O Ministério Público pediu ao Tribunal de Instrução número 10 de Valência, na Espanha, para que encerre a investigação sobre os insultos racistas que o atacante Vinícius Jr, do Real Madrid, recebeu ao chegar ao estádio de Mestalla em 21 de maio.

Segundo confirmado à Agência EFE por fontes do Ministério Público, a promotoria tomou essa decisão devido à impossibilidade de identificar os autores dos insultos, que foram registrados em vários vídeos publicados nas redes sociais e posteriormente incorporados ao caso.

Essa investigação foi aberta de forma separada ao caso dos insultos racistas proferidos contra o mesmo jogador e o zagueiro Éder Militão dentro do estádio e durante a partida, no qual três jovens com idades entre 18 e 21 anos são acusados e foram banidos para sempre pelo clube de Mestalla.

Meses depois, em julho, a LaLiga forneceu ao juiz uma declaração por escrito detalhando os insultos aos quais Militão foi submetido e solicitou que fosse oferecida uma ação legal para ele como vítima, bem como para seu colega de equipe Vini Jr.

Como acusação particular, foi a LaLiga que apresentou ao juiz de instrução vários vídeos da chegada do Real Madrid ao Mestalla, nos quais vários jovens podiam ser ouvidos gritando “uh, uh, uh” e cantos de “você é um macaco” e “Vinicius você é um macaco”.

Em sua extensão da denúncia, a LaLiga também anexou uma publicação do perfil Ultra Yomus na rede social X (ex-Twitter) em que os torcedores foram convidados a receber a equipe e indicou ao juiz de instrução que esse grupo está atualmente localizado no setor norte, na mesma arquibancada onde estavam os torcedores investigados pelos insultos racistas. EFE