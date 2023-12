Suárez assina com Inter Miami e voltará a jogar com Messi

Nova York (EFE).- O Inter Miami anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante uruguaio Luis Suárez, que voltará a jogar ao lado do argentino Lionel Messi em sua chegada à Major League Soccer (MLS), depois de terem trabalhado juntos no Barcelona.

Aos 36 anos, Suárez também se reunirá na Flórida com outros dois ilustres ex-companheiros de equipe do Barcelona: o volante Sergio Busquets e o lateral-esquerdo Jordi Alba.

Suárez, que fez grande temporada com a camisa do Grêmio – com 29 gols em 54 jogos – e recentemente voltou à seleção uruguaia, competirá nos Estados Unidos em 2024, ano em que o país sediará a Copa América.

“Bem-vindo, Luis Suárez, ao sonho de Miami”, escreveu o time rosa em sua conta oficial na rede social X (ex-Twitter) para dar as boas-vindas ao atacante depois de semanas em que sua contratação era praticamente dada como certa.

O contrato de Suárez com o Inter Miami será de um ano. O clube americano que pertence ao ex-jogador inglês David Beckham, acompanhou o anúncio com uma foto de quatro crianças sentadas de costas, com os números 9 (Suárez), 10 (Messi), 18 (Jordi Alba) e 5 (Sergio) e a mensagem: “Nada melhor do que jogar com os amigos”.

Suárez e Messi, ao lado de Neymar, formaram um trio de ataque letal no time do Barcelona que venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes na temporada 2014-2015.

“O Pistoleiro” jogou no time catalão por seis temporadas (2014-2020), nas quais marcou 197 gols e deu 100 assistências, tendo sido um dos companheiros preferidos de Messi.

Ele também chega a uma MLS que conta com vários jogadores uruguaios de destaque, incluindo Diego Rossi (do atual campeão, Columbus Crew), Facundo Torres (Orlando City), César Araujo (Orlando City), Martín Cáceres (LA Galaxy), Diego Fagúndez (LA Galaxy), Gastón Brugman (LA Galaxy), Santiago Rodríguez (New York City) e Cristian Olivera (Los Angeles FC). EFE