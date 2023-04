Otan acolherá Finlândia como aliada formal na terça-feira

Bruxelas (EFE).- A Otan receberá a Finlândia como o 31º membro formal da Aliança amanhã, terça-feira, uma vez concluído o seu processo de adesão, com uma cerimônia no mesmo dia em que os ministros das Relações Exteriores aliados se reúnem na sede da organização.

“Amanhã daremos as boas-vindas à Finlândia como 31º membro da Otan, tornando a Finlândia e nossa Aliança mais fortes”, anunciou o secretário-geral aliado, Jens Stoltenberg, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O político norueguês explicou que, em uma cerimônia às 15h30 (horário local, 10h30 de Brasília), será hasteada “pela primeira vez” a bandeira finlandesa na sede da Aliança.

“Este é um dia verdadeiramente histórico, um grande dia para a Aliança”, disse Stoltenberg, que lembrou que a cerimônia coincidirá com o 74º aniversário de nascimento da Otan, em 4 de abril de 1949.

Pouco antes, Stoltenberg se reunirá com o presidente finlandês, Sauli Niinistö, e, após a cerimônia, será iniciada a reunião dos ministros das Relações Exteriores da Aliança com a Finlândia já como membro de pleno direito.

A Turquia foi o último dos atuais 30 aliados a ratificar o protocolo de adesão da Finlândia à Otan e, para que o processo seja concluído, deverá depositar o “instrumento de adesão” junto ao Departamento de Estado americano.

Entrega de documentos

A expectativa é que o chanceler turco entregue os documentos ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, amanhã, quando os dois se encontrarem em Bruxelas.

O político norueguês salientou ainda que, com a integração da Finlândia, a fronteira terrestre entre a Aliança e a Rússia será “mais do que o dobro” da atual, razão pela qual comentou que, se o presidente russo Vladimir Putin “foi à guerra contra a Ucrânia com o objetivo claro de ter menos Otan”, está conseguindo “o contrário”.

“A Finlândia vai contribuir para a Aliança com forças militares substanciais, bem treinadas, bem equipadas, também com um grande exército de reservistas”, declarou Stoltenberg, ressaltando ainda que está “entre os poucos países que não reduziram o investimento em defesa no final da Segunda Guerra Mundial”.

Enquanto a Finlândia completará seu caminho para a Aliança amanhã, a Suécia, que se inscreveu para ingressar ao mesmo tempo, ainda espera o aval da Hungria e da Turquia.

Ancara continua a ter dúvidas sobre os compromissos da Suécia para combater o terrorismo curdo.

De qualquer forma, Stoltenberg expressou hoje sua confiança de que a Suécia se tornará membro da Aliança em breve, o que considerou “uma prioridade para a Otan”. EFE