Putin assina criação de fundo estatal para ajudar combatentes na Ucrânia

Moscou (EFE).- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta segunda-feira o decreto sobre a criação de um fundo estatal para ajudar os soldados que combatem na Ucrânia e suas famílias.

O fundo recebeu a denominação de “Defensores do Povo”, de acordo com o documento publicado no site oficial de informações jurídicas da Rússia.

A instituição fornecerá ajuda aos veteranos do conflito ucraniano, incluindo aqueles que participaram dos combates na região do Donbass desde a eclosão do levante pró-Rússia em 2014.

As atividades do novo órgão serão financiadas pelo orçamento federal, contribuições de voluntários e “outras fontes”.

Em particular, o fundo fornecerá assistência psicológica e jurídica gratuita, assistência na restauração de documentos, ajuda na adaptação social e na procura de emprego para ex-militares.

Putin propôs a criação desse fundo no último dia 21 de fevereiro, quando pronunciou o discurso sobre o Estado da Nação perante as duas câmaras do Parlamento russo.

“Proponho criar um fundo estatal especial. Sua tarefa será fornecer ajuda pessoal às famílias dos mortos e aos veteranos da operação militar”, destacou na ocasião.

Naquele dia, o chefe do Kremlin também anunciou férias de duas semanas a cada seis meses para os militares que combatem na Ucrânia. EFE