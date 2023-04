Zelensky visitará Varsóvia na quarta-feira e fará um discurso público

Cracóvia (EFE).- A presidência polonesa anunciou nesta segunda-feira a visita na próxima quarta-feira a Varsóvia do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se encontrará com seu homólogo polonês, Andrzej Duda, naquele que será seu primeiro deslocamento oficial à Polônia desde o início da guerra.

O chefe de gabinete do presidente polonês, Marcin Przydacz, antecipou hoje à emissora de rádio “RMF” que “foi acordado com o lado ucraniano tornar pública esta visita com antecedência”, ao contrário de outras ocasiões, quando Zelensky viajou para a Polônia sem anúncio prévio e de forma não oficial.

A agenda de Zelensky inclui uma aparição pública na Praça do Castelo, no centro de Varsóvia, de onde, segundo Przydacz, o presidente ucraniano “quer falar aos poloneses no contexto do que aconteceu no último ano: como os poloneses ajudaram a Ucrânia, os seus refugiados no fronteira e abrindo as portas de suas casas”.

O porta-voz da presidência polonesa acrescentou que “todos poderão ver” o presidente da Ucrânia naquele local, onde serão instalados telões e se prevê uma presença massiva.

A visita

“Será uma visita muito especial”, comentou Przydacz, porque, embora Zelensky tenha estado várias vezes na Polônia no ano passado, até agora foram “viagens secretas ou como escala durante viagens a outras capitais”.

Por sua vez, o porta-voz do governo polonês, Michał Dworczyk, confirmou hoje nas suas redes sociais que Zelensky também se reunirá com o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, na tarde de quarta-feira.

Além das conversas sobre segurança e o curso da guerra, a expectativa é que o presidente ucraniano discuta com as autoridades polonesas questões de cooperação econômica e a importação de cereais ucranianos para a Polônia.

“Queremos que a agenda seja a mais completa possível”, destacou Przydacz.

No último dia 10 de fevereiro, Zelensky se encontrou com Duda na cidade de Rzeszów, no leste do território polonês, que se tornou o ponto logístico para o embarque de armas e suprimentos da Polônia para a Ucrânia. EFE