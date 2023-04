Principal suspeita de explosão que matou blogueiro é acusada de terrorismo

Moscou (EFE).- O Comitê de Instrução da Rússia (CIR) acusou formalmente de terrorismo nesta terça-feira a principal suspeita da explosão que matou o conhecido blogueiro militar russo Vladlen Tatarsky no último domingo.

A suspeita, Daria Trepova, é acusada de cometer um ataque terrorista com um artefato explosivo como parte de um grupo organizado, segundo informou o CIR em seu canal no Telegram.

De acordo com o artigo 205 do Código Penal, Trepova pode ser punida com até 20 anos de prisão, já que a prisão perpétua não existe na Rússia para mulheres.

Além disso, a promotoria pediu ao tribunal uma medida cautelar contra a suspeita na forma de prisão preventiva até 2 de junho, segundo a agência de notícias “Interfax”.

Na segunda-feira, Trepova, de 26 anos, reconheceu que entregou a estatueta que causou a explosão em uma cafeteria em São Petersburgo.

Supostamente, Trepova entregou a estatueta a Tatarsky, de 40 anos, com um explosivo em seu interior que teria sido acionado por controle remoto.

Rússia acusa Ucrânia

O Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia atribuiu o atentado aos serviços secretos ucranianos, que teriam usado pessoas próximas ao ilegal Fundo Anticorrupção (FBK) do líder opositor preso, Alexei Navalny.

Segundo o comitê, Trepova era uma “apoiadora ativa” do FBK, que denunciava a corrupção na administração pública russa.

Trepova já havia sido condenada a dez dias de prisão administrativa em fevereiro de 2022 por uma ação não autorizada contra a campanha militar na Ucrânia.

O ataque contra o blogueiro militar pró-Rússia lembra aquele que matou em agosto do ano passado Darya Dugin, filha do líder do Movimento Neo Eurasianismo, Alexandr Dugin, considerado próximo ao Kremlin.

A jornalista russa morreu quando uma bomba explodiu na parte inferior de seu veículo enquanto dirigia em uma estrada nos arredores de Moscou.

As autoridades russas acusaram os serviços secretos ucranianos de estarem por trás do ataque, o que o governo de Kiev negou categoricamente.

Tatarsky

O presidente russo, Vladimir Putin, concedeu postumamente a Tatarsky a Ordem do Valor na segunda-feira, assim como fez com Dugin na época.

Tatarsky, cujo nome verdadeiro é Maxim Fomin, nasceu na região de Donetsk, na Ucrânia, e lutou em 2014 no lado pró-Rússia contra o Exército de Kiev.

O blogueiro, que tinha mais de 560.000 assinantes em seu canal do Telegram, ganhou fama em setembro de 2022 quando, após assistir a um discurso de Putin no Kremlin, bradou: “Derrotaremos todos eles, mataremos todos eles, roubaremos todos que quisermos”. EFE